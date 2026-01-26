हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, टेकऑफ के दौरान प्राइवेट जेट क्रैश, 7 लोगों की मौत

Jet Crash in America: अमेरिका में एक प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया. इसमें करीबन 7 लोगों की मौत की खबर है. वहीं 1 शख्स घायल हुआ है. हादसा विमान के टेकऑफ के दौरान हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 26 Jan 2026 10:55 PM (IST)
अमेरिका में बर्फीले तूफान के चलते एक प्राइवेट बिजनेस जेट क्रैश होने की घटना सामने आई है. हादसा मेन के बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है. इसमें सात लोगों की मौत की खबर है. वहीं, एक क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हुआ है. जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 रविवार रात टेकऑफ कर रहा था, तभी वह क्रैश हो गया. हादसा बोस्टन से लगभग 200 किमी के उत्तर में हुआ है. 

हादसे के समय बर्फबारी हो रही थी. फेडरल अधिकारियों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अनुसार, जेट टेकऑफ की कोशिश करते में पलट गया. उसमें आग लग गई. घटना शाम 7:45 के आसपास की बताई जा रही है. मामले में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जांच कर रहे हैं. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हुआ है, उसमें आग लग गई. जांचकर्ताओं के आने के बाद ही मामले में स्पष्टता सामने आएगी.

अमेरिका के बड़े हिस्से में बर्फबारी का दौर है

बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑरलैंडो, फ्लोरिडा, वाशिंगटन, डी.सी., और शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करता है. यह बोस्टन से लगभग 200 मील (320 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है. इसे क्रैश के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था. यह कम से कम बुधवार दोपहर तक बंद रहेगा. यह क्रैश तब हुआ है, जब न्यू इंग्लैंड और देश का ज्यादातर हिस्सा एक बड़े बर्फीले तूफान से जूझ रहा था. बैंगोर में लगातार बर्फबारी हो रही थी. 

इस हफ्ते अमेरिका में बड़े तूफान के चलते अमेरिका के पूर्वी आधे हिस्से में कई जगह ओले, जमा देने वाली बारिश और बर्फ गिरी है. इससे हवाई और सड़क यातायात काफी हद तक रुक गया. लाखों घरों की बिजली गुल हुई है. अमेरिका में ज्यादातर हिस्सों में कमर्शियल हवाई ट्रैफिक प्रभावित हुआ है. 

अबतक इतनी फ्लाइटें रद्द की गईं

फ्लाइट ट्रैकर के मुताबिक, करीबन 12000 उड़ाने रद्द कर दी गई हैं. वहीं, 20 हजार फ्लाइट को देरी का सामना करना पड़ा है. फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन, बाल्टीमोर, नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हवाई अड्डे प्रभावित हुए हैं.

9 से 11 यात्रियों के लिए बनाया गया है  बॉम्बार्डियर चैलेंजर

बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 एक बिजनेस जेट है. इसे 9 से 11 यात्रियों के लिए कॉन्फिगर किया गया है. साल 1980 में इसे वॉक अबाउट केबिन के पहले प्राइवेट जेट के तौर पर लॉन्च किया गया था. यह एक लोकप्रिय चार्टर बना हुआ है. 

Published at : 26 Jan 2026 10:55 PM (IST)
