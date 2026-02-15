दिल्ली में AI Impact Summit 2026 के चलते हाई अलर्ट पर ट्रैफिक, पढ़ें ये एडवाइजरी

दिल्ली में भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होने जा रहे AI Impact Summit 2026 के चलते राजधानी में व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा और आवागमन को ध्यान में रखते हुए कई सड़कों पर यातायात सीमित या परिवर्तित रहेगा. ऐसे में दिल्ली वासियों को सलाह है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें, ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके.

प्रधानमंत्री से लेकर टेक दिग्गजों और उद्योग जगत की हस्तियां होंगी शामिल

समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन सहित कई अंतरराष्ट्रीय नेता और उद्योग जगत की हस्तियां शामिल होंगी. लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि लगभग 10 हजार विदेशी प्रतिनिधियों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. इसे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की दिशा तय करने वाला अहम आयोजन माना जा रहा है.

ऐसे में इस वैश्विक आयोजन के मद्देनजर कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित और प्रभावित रहेगा. जिन वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ अन्य वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा.

इन रास्तों पर रहेगी सख्ती, यात्रा से पहले करें रूट प्लान

प्रगति मैदान और आसपास के इलाकों में कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे. इनमें अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, सरदार पटेल मार्ग, जनपथ, फिरोजशाह रोड, शांति पथ, सत्य मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, कमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, सी-हेक्सागन, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग (भीकाजी कामा प्लेस से मोती बाग फ्लाईओवर), सिकंदर रोड, मथुरा रोड (चिड़ियाघर से तिलक मार्ग), सुब्रमण्यम भारती मार्ग, भैरों मार्ग और राजेश पायलट मार्ग शामिल हैं. इन मार्गों पर आवागमन सीमित रह सकता है या डायवर्जन लागू हो सकता है.

इन वैकल्पिक मार्गों से सफर रहेगा आसान

ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो. इसके मुताबिक, भैरों मार्ग की ओर जाने वाले वाहन रिंग रोड के ITO-आश्रम सेक्शन या प्रगति मैदान टनल का उपयोग कर सकते हैं.

राजेश पायलट मार्ग के लिए सफदरजंग मार्ग या अरबिंदो मार्ग बेहतर विकल्प होंगे.

मथुरा रोड के यात्री सराय काले खां-आश्रम से रिंग रोड या लाला लाजपत राय मार्ग का इस्तेमाल करें.

सुब्रमण्यम भारती मार्ग की ओर जाने वालों के लिए आर्कबिशप मार्केरियस मार्ग और महर्षि रमन मार्ग सुझाए गए हैं.

इसके अलावा मोतीलाल नेहरू मार्ग, दारा शिकोह मार्ग, तालकटोरा रोड, सैन मार्टिन मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नीति मार्ग, न्याय मार्ग, लोधी रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और मान सिंह रोड जैसे रास्ते भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था के साथ 10 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात

समिट के दौरान राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लगभग 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें करीब 5 हजार ट्रैफिक पुलिस के जवान होंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार रीयल-टाइम अपडेट जारी करेगी, ताकि लोग अपने रूट को समय रहते बदल सकें. कई विदेशी प्रतिनिधि शहर के प्रमुख होटलों जैसे द ओबेरॉय, ताज महल, आईटीसी मौर्या और द लीला में ठहरेंगे, जिससे इन इलाकों में भी यातायात का दबाव बढ़ सकता है.

भारत मंडपम के पांच किलोमीटर दायरे में आने वाले 30 से अधिक स्कूल इस विशेष ट्रैफिक प्लान से प्रभावित होंगे. जबकि VVIP मूवमेंट के लिए बनाए गए रूट पर 10 स्कूल हैं, जिनमें बोर्ड परीक्षा केंद्र भी रहेंगे. वहां करीब 2,943 छात्र परीक्षा देंगे. इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए भी वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं. जिसके लिए शिक्षा विभाग से समन्वय किया गया है. इसके तहत प्रत्येक स्कूल के आसपास अधिकारियों की तैनाती की योजना बनाई गयी है, ताकि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.