हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में AI Impact Summit 2026 के चलते हाई अलर्ट पर ट्रैफिक, पढ़ें ये एडवाइजरी

दिल्ली में AI Impact Summit 2026 के चलते हाई अलर्ट पर ट्रैफिक, पढ़ें ये एडवाइजरी

Delhi News: भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी को AI Impact Summit 2026 आयोजित होने जा रहा है. इसलिए राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. ऐसे में घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 15 Feb 2026 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच आयोजित होने जा रहे AI Impact Summit 2026 के चलते राजधानी में व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा और आवागमन को ध्यान में रखते हुए कई सड़कों पर यातायात सीमित या परिवर्तित रहेगा. ऐसे में दिल्ली वासियों को सलाह है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें, ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके.

प्रधानमंत्री से लेकर टेक दिग्गजों और उद्योग जगत की हस्तियां होंगी शामिल

समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन सहित कई अंतरराष्ट्रीय नेता और उद्योग जगत की हस्तियां शामिल होंगी. लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि लगभग 10 हजार विदेशी प्रतिनिधियों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. इसे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की दिशा तय करने वाला अहम आयोजन माना जा रहा है.

ऐसे में इस वैश्विक आयोजन के मद्देनजर कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित और प्रभावित रहेगा. जिन वाहनों का गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ अन्य वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा.

इन रास्तों पर रहेगी सख्ती, यात्रा से पहले करें रूट प्लान

प्रगति मैदान और आसपास के इलाकों में कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे. इनमें अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, सरदार पटेल मार्ग, जनपथ, फिरोजशाह रोड, शांति पथ, सत्य मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू, कमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, सी-हेक्सागन, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग (भीकाजी कामा प्लेस से मोती बाग फ्लाईओवर), सिकंदर रोड, मथुरा रोड (चिड़ियाघर से तिलक मार्ग), सुब्रमण्यम भारती मार्ग, भैरों मार्ग और राजेश पायलट मार्ग शामिल हैं. इन मार्गों पर आवागमन सीमित रह सकता है या डायवर्जन लागू हो सकता है.

इन वैकल्पिक मार्गों से सफर रहेगा आसान

ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो. इसके मुताबिक, भैरों मार्ग की ओर जाने वाले वाहन रिंग रोड के ITO-आश्रम सेक्शन या प्रगति मैदान टनल का उपयोग कर सकते हैं.

  • राजेश पायलट मार्ग के लिए सफदरजंग मार्ग या अरबिंदो मार्ग बेहतर विकल्प होंगे.
  • मथुरा रोड के यात्री सराय काले खां-आश्रम से रिंग रोड या लाला लाजपत राय मार्ग का इस्तेमाल करें.
  • सुब्रमण्यम भारती मार्ग की ओर जाने वालों के लिए आर्कबिशप मार्केरियस मार्ग और महर्षि रमन मार्ग सुझाए गए हैं.

इसके अलावा मोतीलाल नेहरू मार्ग, दारा शिकोह मार्ग, तालकटोरा रोड, सैन मार्टिन मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नीति मार्ग, न्याय मार्ग, लोधी रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और मान सिंह रोड जैसे रास्ते भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था के साथ 10 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात

समिट के दौरान राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लगभग 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें करीब 5 हजार ट्रैफिक पुलिस के जवान होंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार रीयल-टाइम अपडेट जारी करेगी, ताकि लोग अपने रूट को समय रहते बदल सकें. कई विदेशी प्रतिनिधि शहर के प्रमुख होटलों जैसे द ओबेरॉय, ताज महल, आईटीसी मौर्या और द लीला में ठहरेंगे, जिससे इन इलाकों में भी यातायात का दबाव बढ़ सकता है.

भारत मंडपम के पांच किलोमीटर दायरे में आने वाले 30 से अधिक स्कूल इस विशेष ट्रैफिक प्लान से प्रभावित होंगे. जबकि VVIP मूवमेंट के लिए बनाए गए रूट पर 10 स्कूल हैं, जिनमें बोर्ड परीक्षा केंद्र भी रहेंगे. वहां करीब 2,943 छात्र परीक्षा देंगे. इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए भी वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं. जिसके लिए शिक्षा विभाग से समन्वय किया गया है. इसके तहत प्रत्येक स्कूल के आसपास अधिकारियों की तैनाती की योजना बनाई गयी है, ताकि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

और पढ़ें
Published at : 15 Feb 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Advisory DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला | Breaking | ABP News
Akbaruddin Owaisi का BJP सरकार हमला, 'डर और मुसलमान एक साथ नहीं चल सकते' | Aimim | Breaking
Srinidhi Shetty Interview: Mahashivratri पर Sadhguru के आश्रम पहुंची Actress | Isha Foundation
Mahashivratri 2026: शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब! 'हर-हर महादेव' के जयकारों की गूंज! | Ujjain
Mahashivratri 2026: देशभर में 'हर-हर महादेव' की गूंज, देखें शिवालयों की अद्भुत तस्वीरें | Ujjain
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
जनरल नॉलेज
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
शिक्षा
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget