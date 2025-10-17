हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'

दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'

Delhi-NCR Traffic Jam: दिल्ली के प्रमुख बाजारों में दिवाली से पहले लोगों की भीड़ बढ़ गई है. कई जगहों पर जाम की समस्या दिख रही है. मूलचंद फ्लाईओवर पर भयंकर ट्रैफिक जाम दिखा.

By : उज्ज्वल कुमार, राजेश यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Oct 2025 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ट्रैफिक का जबरदस्त जाम देखने को मिल रहा है. शुक्रवार (17 अक्टूबर) को दिल्ली की सड़कें जाम के जाल में फंसकर थम सी गईं. जहां बाजारों में खरीदारी की होड़ और घर लौटते यात्रियों की भारी भीड़ ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह चरमरा दिया. मध्य, दक्षिण, पूर्व, उत्तर-पश्चिम, बाहरी और उत्तरी बाहरी इलाकों में दबाव सबसे ज्यादा रहा, जबकि रिंग रोड पर ट्रैफिक रेंगता हुआ आगे बढ़ता दिखा. यात्रियों का आरोप है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही.

सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य कैमरे में कैद हुआ जब दो एम्बुलेंस जाम में घंटों फंसी रहीं, जिनमें से एक में महज चार दिन का नवजात था जिसके दिल में छेद होने के कारण उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, लेकिन सुस्त यातायात ने उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया. मूलचंद फ्लाईओवर समेत कई अन्य जगहों पर भयंकर जाम की स्थिति रही. अब सवाल उठता है कि क्या हमारी व्यवस्था त्योहारी भीड़ को संभालने के लिए तैयार है? 

गुरुग्राम में भी लगा ट्रैफिक जाम

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी शुक्रवार (17 अक्टूबर) को जाम की स्थिति रही. त्योहारी सीजन और वीकेंड के चलते हाईवे से लेकर शहर की गलियां तक हुई पैक हो गईं. हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर तक जाम लगा रहा. गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर और दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं.

ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या बोले एडिशनल सीपी?

उधर, दिवाली और अन्य त्योहारों से पहले ट्रैफिक आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं पर एडिशनल सीपी दिनेश के गुप्ता ने बताया, "हमने अपने अधिकतम कर्मचारियों को तैनात किया है. हमारी टीम मोटरसाइकिलों से गश्त कर रही है. हमारे अधिकारी फील्ड में हैं. अधिकारी लगातार फील्ड पर नजर रख रहे हैं. हम सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटा रहे हैं. हम मौके पर ही चालान जारी कर रहे हैं.''

एरिया स्पेसिफिक ट्रैफिक प्लान

उन्होंने ये भी बताया, ''हम अपने चालान ऐप के माध्यम से अधिकतम चालान जारी कर रहे हैं ताकि लोग अपने वाहनों को गलत जगह पार्क न करें. लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और कनॉट प्लेस जैसे मेन बाजारों में, हमने इन क्षेत्रों के लिए एरिया स्पेसिफिक ट्रैफिक प्लान बनाई हैं. हमने पार्किंग सुविधाएं भी स्थापित की हैं.'' 

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Published at : 17 Oct 2025 09:05 PM (IST)
Delhi Traffic Police DELHI NEWS
