दिल्ली में तेज रफ्तार THAR का कहर, वसंत कुंज में 13 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौके पर मौत

दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. जहां एक थार चालक ने 13 साल के बच्चे को पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ये घटना 15 अक्टूबर दोपहर की है, जब ये बच्चा घर से थोड़ी ही दूर पर साइकिल चल रहा था.

ये घटना वसंत कुंज थाना क्षेत्र की है, जहां जब 8वीं क्लास में पढ़ने वाले ये बच्चा अपने घर से बाहर अकेला साइकिल चला रहा था. ये बच्चा जब वसंत कुंज के इंडियन आयल पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार थार कार ने जोरदार टक्कर मार दी और आरोपी मौके से फ़रार हो गया.

टक्कर के बाद बच्चे की मौके पर मौत

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया. जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पीसीआर की वैन बच्चे को पास के अस्पताल ले गई. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस बात की खबर जब परिजनों को मिली तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया. मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृतक बच्चा सेक्टर-6, आर.के. पुरम का रहने वाला था और वसंत कुंज के सर्वोदय विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था. हादसे के समय बच्चे के पिता महिपालपुर में काम पर थे, जबकि उसकी मां दलित एकता कैंप वसंत कुंज में घर पर थी.

बताया जा रहा है कि थार चालक सड़क के दाहिने ओर तेज रफ़्तार से कार चला रहा था. इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और बच्चे को रौंदती हुई चली गई. पुलिस ने इस मामले में धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 304A (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

In Pics: हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर भावुक हुए राहुल गांधी, सामने आईं तस्वीरें



