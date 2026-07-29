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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली में आज से डायवर्जन, पढ़ें रूट

कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली में आज से डायवर्जन, पढ़ें रूट

Delhi News In Hindi: दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. आज से भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू है. वहीं, 9 से 12 अगस्त तक जीटी रोड आम वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 29 Jul 2026 05:24 PM (IST)
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दिल्ली में कांवड़ यात्रा-2026 के मद्देनजर आज से ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के लिए डायवर्जन और प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. वहीं 9 अगस्त से जीटी रोड के एक हिस्से को आम वाहनों के लिए पूरी तरह बंद किया जाएगा. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक राजधानी और एनसीआर में सफर करने वाले लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार ही यात्रा की योजना बनानी होगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज से वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, जीटी रोड और उनसे जुड़े मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों (HTVs) के लिए विशेष डायवर्जन लागू कर दिया गया है. यह व्यवस्था 12 अगस्त तक प्रभावी रहेगी.

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इन इलाकों में सबसे ज्यादा रहेगा ट्रैफिक का असर

  • आने वाले दिनों में जिन मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है, उनमें शामिल हैं.
  • जीटी रोड (अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज और वापस).
  • आशाराम त्यागी मार्ग/रोड नंबर-66 (बाबरपुर टी-पॉइंट से सीलमपुर टी-पॉइंट).
  • वजीराबाद रोड (भोपुरा बॉर्डर से सिग्नेचर ब्रिज).
  • पुस्ता रोड (सोनिया विहार से वजीराबाद रोड).
  • लोनी रोड (लोनी बॉर्डर से लोनी गोल चक्कर फ्लाईओवर).

इन भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले और फिर उत्तर प्रदेश जाने वाले भारी मालवाहक वाहन महाराजपुर बॉर्डर, अप्सरा/सीमापुरी बॉर्डर, डीएलएफ बॉर्डर, भोपुरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, पुस्ता रोड और सोनिया विहार बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. हालांकि सिटी बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.

इन रूटों से होकर भेजे जाएंगे भारी वाहन

पुस्ता रोड और सोनिया विहार बॉर्डर से पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिले की ओर जाने वाले भारी वाहनों को वजीराबाद रोड, आउटर रिंग रोड और एनएच-9 के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा.
वहीं जीटी करनाल रोड और आउटर रिंग रोड से आने वाले भारी वाहन सीधे एनएच-9 की ओर भेजे जाएंगे. उन्हें वजीराबाद रोड, शाहदरा की ओर जीटी रोड और विकास मार्ग से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी.
दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले भारी वाहनों को भी एनएच-9 या एनएच-44 के जरिए भेजा जाएगा.

9 अगस्त से चार दिन के लिए बंद रहेगा जीटी रोड का यह हिस्सा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि 9 अगस्त सुबह 7 बजे से 12 अगस्त रात 8 बजे तक अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज तक जीटी रोड आम यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद रहेगी. यह कदम कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर भी अहम निर्देश

एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों और उनके वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. श्रद्धालुओं को केवल निर्धारित कांवड़ मार्गों का ही उपयोग करना होगा.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने को सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को पहाड़गंज की ओर से स्टेशन पहुंचने की सलाह दी है. वहीं अजमेरी गेट की ओर जाने से बचने को कहा गया है ताकि भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके.

यात्रियों के लिए दिल्ली पुलिस की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने, निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़ा करने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की अपील की है. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने के साथ यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Kanwar Yatra Delhi Traffic Update DELHI NEWS
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