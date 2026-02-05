हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: तिलक नगर में सनसनीखेज मर्डर केस सुलझा, तीन आरोपी पुलिस गिरफ्त में

दिल्ली: तिलक नगर में सनसनीखेज मर्डर केस सुलझा, तीन आरोपी पुलिस गिरफ्त में

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने तिलक नगर में शिवम नामक युवक की हत्या के मामले को सुलझा लिया है. निजी विवाद के चलते हुई इस हत्या में शामिल दो युवकों, अक्षत और मणिया, को गिरफ्तार किया गया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Feb 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हुए एक सनसनीखेज चाकू मारकर हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने तेज़ और साइंटिफिक जांच के ज़रिए सुलझा लिया है. इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को बाल कानून के तहत हिरासत में लिया गया है.

तिलक नगर में 2 फरवरी को मिली पुलिस को सूचना 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 2 फरवरी 2026 की है, जब तिलक नगर इलाके से एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली कि एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल युवक को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जा चुका था. 

अस्पताल से बाद में सूचना मिली कि 20 वर्षीय शिवम, निवासी 80 गज तिलक नगर, को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित किया और क्राइम टीम व एफएसएल की मदद से जांच शुरू की. प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर तिलक नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया 

निजी विवाद को लेकर हुआ अहम खुलासा, सीसीटीवी से खुला राज 

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्या की वजह एक निजी विवाद था. मृतक का एक नाबालिग लड़की से संबंध था, जिससे उसका भाई और उसके साथी नाराज़ थे. इसी बात को लेकर आरोपियों ने शिवम का सामना किया और विवाद बढ़ने पर चाकू से हमला कर दिया.

घटना के बाद आरोपी अलग-अलग जगहों पर छिप गए थे. लेकिन पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और लगातार दबिशों के ज़रिए सभी आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में अक्षत उर्फ हनी, मणिया  और एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शामिल है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है. 

यह भी पढ़ें: Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी

 

Published at : 05 Feb 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
इंडिया
Asaduddin Owaisi Remark: 'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
इंडिया
Asaduddin Owaisi Remark: 'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
जनरल नॉलेज
भारतीय हिमालय के जंगलों में छिपी 5 अनोखी वन्य प्रजातियां, जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखतीं
भारतीय हिमालय के जंगलों में छिपी 5 अनोखी वन्य प्रजातियां, जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखतीं
ट्रेंडिंग
Video: नेचर नहीं, कैमिकल का कमाल... रिजॉर्ट में तालाब का पानी ऐसे करते हैं नीला, देखें वायरल वीडियो
नेचर नहीं, कैमिकल का कमाल... रिजॉर्ट में तालाब का पानी ऐसे करते हैं नीला, देखें वायरल वीडियो
हेल्थ
मुंह के छोटे घाव बन सकते हैं कैंसर की चेतावनी, 2 हफ्ते में न भरें तो न करें नजरअंदाज
मुंह के छोटे घाव बन सकते हैं कैंसर की चेतावनी, 2 हफ्ते में न भरें तो न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget