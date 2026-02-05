दिल्ली: तिलक नगर में सनसनीखेज मर्डर केस सुलझा, तीन आरोपी पुलिस गिरफ्त में

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में हुए एक सनसनीखेज चाकू मारकर हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने तेज़ और साइंटिफिक जांच के ज़रिए सुलझा लिया है. इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को बाल कानून के तहत हिरासत में लिया गया है.

तिलक नगर में 2 फरवरी को मिली पुलिस को सूचना

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 2 फरवरी 2026 की है, जब तिलक नगर इलाके से एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली कि एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल युवक को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जा चुका था.

अस्पताल से बाद में सूचना मिली कि 20 वर्षीय शिवम, निवासी 80 गज तिलक नगर, को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित किया और क्राइम टीम व एफएसएल की मदद से जांच शुरू की. प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर तिलक नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया

निजी विवाद को लेकर हुआ अहम खुलासा, सीसीटीवी से खुला राज

दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्या की वजह एक निजी विवाद था. मृतक का एक नाबालिग लड़की से संबंध था, जिससे उसका भाई और उसके साथी नाराज़ थे. इसी बात को लेकर आरोपियों ने शिवम का सामना किया और विवाद बढ़ने पर चाकू से हमला कर दिया.

घटना के बाद आरोपी अलग-अलग जगहों पर छिप गए थे. लेकिन पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्विलांस और लगातार दबिशों के ज़रिए सभी आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में अक्षत उर्फ हनी, मणिया और एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शामिल है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है.

