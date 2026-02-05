हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी

Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी

Delhi Weather News: दिल्ली में 5 फरवरी की सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई. कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही. ठंड और खराब हवा से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

By : पंकज यादव | Updated at : 05 Feb 2026 06:48 AM (IST)
दिल्ली में आज (5 फरवरी) की सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई. कई इलाकों में हालात ऐसे रहे कि सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया. शुरुआती घंटों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. खासकर हाईवे और खुली सड़कों पर धुंध ज्यादा असरदार दिखी.

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 5 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रह सकता है.

रात के समय पारा और गिरकर 8 से 10 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी बना हुआ है, इसी वजह से ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है. दिनभर आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं.

कोहरे को लेकर येलो अलर्ट

सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा रहने की आशंका के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह सकती है. हल्की हवाएं 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे दिन में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ठंड पूरी तरह से कम नहीं होगी.

कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर भी दिख सकता है. कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट हो सकती हैं. सुबह के समय सफर करने वालों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है. सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूरी बताया गया है, ताकि हादसों से बचा जा सके.

हवा की गुणवत्ता बनी चिंता का कारण

ठंड और कम हवा की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में बनी रह सकती है. AQI के 250 से 300 के बीच रहने का अनुमान है. आज सुबह 6 बजे के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 267 दर्ज किया गया, जिससे सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ने का खतरा है.

डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में गर्म कपड़े पहनें, गर्म पानी पिएं और सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें. बुजुर्गों और बच्चों को खास ख्याल रखने की जरूरत है.

मौसम विभाग के अनुसार, 6 से 8 फरवरी तक भी सुबह कोहरा बना रह सकता है, हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होते ही धीरे-धीरे राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभर्व है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 05 Feb 2026 06:48 AM (IST)
DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
