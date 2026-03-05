हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, करीब 50 झुग्गियां जलकर खाक

Delhi News: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, करीब 50 झुग्गियां जलकर खाक

Delhi News In Hindi: राजधानी दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में गुरुवार (5 मार्च) सुबह एक बड़ी आग लगने की घटना सामने आई. रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कई झुग्गियां इसकी चपेट में आ गईं.

फायर विभाग के अनुसार आग लगने की सूचना सुबह करीब 4:15 बजे मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग तुरंत हरकत में आया और करीब 15 दमकल गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंचकर दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया.

आग पर पाया गया काबू

दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. झुग्गियों में ज्वलनशील सामान और एक-दूसरे से सटी हुई झोपड़ियों की वजह से आग तेजी से फैल गई थी. हालांकि कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर लगभग काबू पा लिया.

घटना के वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन आग की लपटें देखकर स्थानीय लोग तुरंत बाहर निकल आए. आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

राहत की बात यह है कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. हालांकि आग की वजह से कई परिवारों का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है. जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी इस आग में करीब 50 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं. आग लगने के कारणों का अभी तक साफ पता नहीं चल पाया है. फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है.

फिलहाल आग पूरी तरह नियंत्रित कर ली गई है और मौके पर दमकलकर्मी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की भी तैयारी की जा रही है.

Published at : 05 Mar 2026 08:40 AM (IST)
DELHI NEWS FIRE NEWS
Delhi News: रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, करीब 50 झुग्गियां जलकर खाक
Delhi News: मनीष सिसोदिया के घर होली खेलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले- 'BJP ने शराब की...'
Delhi News: मनीष सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, बोले- 'आज कट्टर ईमानदार...'
Delhi News: 'अब शुरू हुआ असली घोटाला...', होली पर दिल्ली में शराब की दुकान खुले रहने पर हमलावर हुई AAP
Embed widget