दिल्ली में ठंड ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन बढ़ने लगी है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 20 नवंबर की सुबह सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. खास बात यह है कि पिछले पांच साल में 20 नवंबर की तारीख पर दर्ज हुआ यह दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान है. इससे कम पारा सिर्फ 2022 में 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था.

नवंबर के दूसरे हफ्ते के बाद तेजी से बदला मौसम

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर के दूसरे हफ्ते तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास बना हुआ था. 10 नवंबर को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया था. वहीं, 14 नवंबर को यह 16.4 डिग्री था. इसके बाद तापमान में गिरावट शुरू हुई और 19 नवंबर की सुबह पारा 10.6 डिग्री तक पहुंच गया. यानी 14 से 19 नवंबर के बीच ही न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. 20 नवंबर को भी पारा गिरकर 10.5 डिग्री पर पहुंच गया.

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कई इलाकों में सामान्य से नीचे रहा तापमान

मौसम विभाग के 20 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री नीचे रहा. आया नगर में पारा सामान्य से 2.2 डिग्री कम यानी 10.5 डिग्री दर्ज किया गया. पालम में न्यूनतम तापमान 10.9, लोधी रोड में 11.1 और रिज में 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

हालांकि, दिन के समय तापमान में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और लोधी रोड में 28.2 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, रिज में 27.4, आया नगर में 27 और पालम में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया.

फिलहाल दिल्ली के मौसम में सुबह और दिन के तापमान का अंतर साफ दिखाई दे रहा है. सुबह लोगों को ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत गर्म बना हुआ है. मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, 20 नवंबर को दिल्ली के पांचों मौसम केंद्रों पर बारिश भी दर्ज नहीं की गई.