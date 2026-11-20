दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम चुनाव से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है. साकेत कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद अरुण नावरिया का चुनाव रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे भाजपा उम्मीदवार नरेश को विजेता घोषित कर दिया. यह मामला चुनाव के दौरान उम्मीदवार की ओर से अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाने से जुड़ा है.

कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और सजा की जानकारी छिपाने का अधिकार नहीं है. मतदाताओं को यह जानने का पूरा हक है कि जिस व्यक्ति को वे अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उसका आपराधिक इतिहास क्या रहा है.

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हलफनामे में छिपाई थी सजा की जानकारी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि अरुण नावरिया को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जा चुका था. इसके बावजूद उन्होंने नामांकन के समय दाखिल हलफनामे में इसकी जानकारी नहीं दी.

कोर्ट के मुताबिक, नावरिया ने अपना असली नाम छिपाकर दूसरे नाम का इस्तेमाल किया और चुनाव से जुड़े जरूरी तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया. अदालत ने इस तरह की हरकत को भ्रष्ट आचरण मानते हुए कहा कि इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होते हैं.

चुनाव आयोग ने भी छह साल के लिए किया था अयोग्य

इस मामले में राज्य चुनाव आयोग पहले ही कार्रवाई कर चुका था. आयोग ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 2011 की धारा 18(1)(के) के तहत अरुण नावरिया को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था. कोर्ट ने आयोग के इस फैसले को अनुचित नहीं माना.

यह पूरा मामला 4 दिसंबर 2022 को हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव का है. दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 से अरुण नावरिया ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. चुनाव में नावरिया को सबसे ज्यादा 13,721 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार नरेश को 10,114 वोट मिले थे. इसके अलावा लक्ष्मी चंद को 2,328 और प्रवीण कुमार को 427 वोट प्राप्त हुए थे.

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नरेश ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अरुण नावरिया ने वर्ष 2010 में अंबेडकर नगर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 11/2010 में मिली सजा की जानकारी छिपाई थी.

अब कोर्ट के फैसले के बाद अरुण नावरिया की जगह भाजपा के नरेश को विजेता घोषित कर दिया गया है. यह फैसला चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए भी एक अहम संदेश माना जा रहा है कि नामांकन के दौरान दी जाने वाली जानकारी में किसी तरह की गड़बड़ी भारी पड़ सकती है.