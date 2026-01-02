दिल्ली: साहित्य, संस्कृति और विचारों का संगम... शुरू हुआ तीन दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव 2026

नए वर्ष के स्वागत के साथ ही दिल्ली में आज (2 जनवरी) से एक ऐसे उत्सव की मेजबानी होने जा रही है. जहां शब्द, विचार, कला और संस्कृति एक ही मंच पर संवाद करेंगे. दिल्ली सरकार आज 2 जनवरी से 3 दिवसीय ‘दिल्ली शब्दोत्सव 2026’ का आयोजन कर रही है. जो साहित्यिक चर्चाओं से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक का जीवंत अनुभव देगा. यह आयोजन दिल्ली को एक स्थायी सांस्कृतिक पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने वाला यह महोत्सव आज से रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा. तीन दिनों में साहित्य, संस्कृति और समकालीन विचारों पर केंद्रित सत्र होंगे, जिनमें देश के अलग-अलग हिस्सों से आए प्रतिष्ठित वक्ता और लेखक हिस्सा लेंगे. दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार इस पैमाने पर विचार और संस्कृति को एक साझा मंच पर ला रही है.

100 से ज्यादा स्पीकर, किताबों का विमोचन और कवि सम्मेलन

शब्दोत्सव के दौरान 100 से अधिक जाने-माने वक्ता अपने विचार साझा करेंगे. 40 से ज्यादा नई पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा. इसके साथ ही छह सांस्कृतिक कार्यक्रम और दो विशेष कवि सम्मेलन भी आयोजित होंगे. दिल्ली-एनसीआर की 40 से अधिक यूनिवर्सिटीज के छात्र इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी करेंगे, जिससे यह उत्सव युवाओं से सीधा जुड़ सके.

उद्घाटन में उपराष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक की मौजूदगी

महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन आज 2 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक होगा. इस समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे.

राजनीति, सुरक्षा और संस्कृति के दिग्गज एक साथ

कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति भी तय है. इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सुनील आंबेकर, मनमोहन वैद्य, डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, मुकुल कनेटकर, फिल्म निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी, सांसद सुधांशु त्रिवेदी, माधवी लता, विक्रमजीत बनर्जी और विष्णु शंकर जैन जैसे नाम कार्यक्रम की वैचारिक गरिमा को और ऊंचाई देंगे.

संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं की रंगीन शामें

तीनों दिन शाम के समय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंच सजेगा. हर्षदीप कौर, हंसराज रघुवंशी और प्रहलाद सिंह टिपनिया की संगीतमय प्रस्तुतियां दर्शकों को खास अनुभव देंगी. भरतनाट्यम, कथक, भजन संध्या, कवि सम्मेलन और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम भी उत्सव का हिस्सा होंगे. साथ ही, दिल्ली के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर भी मिलेगा.

Gen-Z से संवाद और डीयू एंबैसडर प्रोग्राम

शब्दोत्सव में Gen-Z डायलॉग पर एक विशेष सत्र रखा गया है, ताकि युवा पीढ़ी की सोच और सवालों को मंच मिल सके. इस आयोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में ‘डीयू एंबैसडर प्रोग्राम’ शुरू किया गया है. चुने गए छात्र अपने-अपने कैंपस में शब्दोत्सव के संदेश को फैलाएंगे और युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे.

सेल्फी कॉर्नर से लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक

महोत्सव में माइक-अप सेशन, सेल्फी कॉर्नर और इंटरैक्टिव स्पेस बनाए गए हैं. आम लोग ‘दिल्ली शब्दोत्सव’ की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. प्रवेश शुल्क रखा गया है और सोशल मीडिया पर इसके प्रचार के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है.

सरकारी कार्यक्रम नहीं, जन-भागीदारी का उत्सव

दिल्ली के कला,संस्कृति-भाषा विभाग और सुरुचि प्रकाशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव को जन-संवाद का मंच बताया जा रहा है. दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, यह केवल एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि जनता की सहभागिता से सजी सांस्कृतिक पहल है. सुरुचि प्रकाशन के राजीव तुली का मानना है कि ‘दिल्ली शब्दोत्सव 2026’ भारतीय ज्ञान परंपरा और वैचारिक विरासत को समझने का एक सशक्त और व्यापक मंच बनेगा. अब ये आयोजन अब हर साल दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया जाएगा.

ये भी पढ़िए- राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 6 महीने बाद उनके आवास पहुंचे तेजप्रताप यादव, साथ में काटा केक