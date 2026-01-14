दिल्ली में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट, पंजाब-हरियाणा में सर्दी का सितम, राजस्थान में भी राहत नहीं

उत्तरी भारत में बुधवार (14 जनवरी) को भीषण शीत लहर का प्रकोप जारी रहा, जिसके कम होने के कोई आसार नहीं दिखे. पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया, और कश्मीर में डल झील के कुछ हिस्सों सहित कई जल निकाय जम गए. राष्ट्रीय राजधानी को हालांकि कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से सिर्फ 0.1 डिग्री ज्यादा है.

दिल्ली में 15 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो मौसम के औसत से 3.6 डिग्री कम रहा. आईएमडी ने गुरुवार को शीतलहर की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब

इस बीच, राजधानी में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 353 रहा. शाम को, 30 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' पाई गई, जबकि चार स्टेशनों पर एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में और चार स्टेशनों पर 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया. नेहरू नगर में एक्यूआई 423 के साथ हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही.

यूपी के कुछ हिस्सों में शीतलहर से राहत!

इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रुहेलखंड मंडल में शीतलहर की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया है. आईएमडी के अनुसार, शीतलहर की स्थिति गुरुवार रात तक बनी रह सकती है और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है.

हरियाणा में कड़ाके की ठंड

हरियाणा में कड़ाके की ठंड से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई. हिसार में रात का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम है. मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब में भी कई जगहों पर कड़ाके की ठंड जारी रही, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई. चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10 डिग्री कम था.

हरियाणा में भी दिन के समय अंबाला में कड़ाके की ठंड रही और तापमान नौ डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से नौ डिग्री कम था. करनाल में अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से आठ डिग्री कम था, जबकि हिसार में अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से सात डिग्री कम था.

गुरुग्राम में कितना रहा तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस और भिवानी में 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 4.9 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 3.6 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद में 4.3 डिग्री सेल्सियस और रोहतक में 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री तक कम है.

पंजाब में ठंड का सितम जारी

पंजाब में होशियारपुर का अधिकतम तापमान 8.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से नौ डिग्री कम है. अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और गुरदासपुर में भी दिन में कड़ाके की ठंड पड़ी, जहां अधिकतम तापमान क्रमशः 8.8 डिग्री, 9.6 डिग्री, 10.8 डिग्री और 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से नौ डिग्री तक कम था.

मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब में बठिंडा और फरीदकोट में तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. गुरदासपुर में 3.5 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 4.3 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 5.4 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 4.4 डिग्री सेल्सियस, होशियारपुर में 5.6 डिग्री सेल्सियस और मानसा में 5.4 डिग्री सेल्सियस शामिल हैं, ये सभी सामान्य से चार डिग्री तक कम है. हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम है.

राजस्थान में ठंड से कोई राहत नहीं

मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि राजस्थान में ठंड से कोई राहत नहीं मिली, बीकानेर जिले के लूणकरणसर में रात का तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार रात को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया.

उधर राजस्थान में सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 2.6 डिग्री सेल्सियस, अलवर में तीन डिग्री सेल्सियस, करौली में 3.2 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 3.5 डिग्री सेल्सियस, झुंझुनू में 3.9 डिग्री सेल्सियस, पिलानी (झुंझुनू) में 4.1 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कश्मीर में 'चिल्ला-ए-कलां' का दौर जारी

कश्मीर घाटी में शून्य से नीचे न्यूनतम तापमान के कारण डल झील के कुछ हिस्से और कई जल निकाय जम गए. यह क्षेत्र अभी 'चिल्ला-ए-कलां' का अनुभव कर रहा है, जो 40 दिनों की बहुत ज्यादा ठंड की अवधि है जो 21 दिसंबर को शुरू हुई थी और 30 जनवरी को खत्म होगी. इस दौरान बर्फबारी की सबसे ज्यादा संभावना होती है. श्रीनगर में मंगलवार रात को न्यूनतम तापमान शून्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात के शून्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा था. दक्षिण कश्मीर का शोपियां सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां तापमान गिरकर शून्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस हो गया.

दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पहलगाम में तापमान शून्य से छह डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग में रात का तापमान माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मध्य कश्मीर के सोनमर्ग में तापमान शून्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा. काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस, कोकरनाग में शून्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में शून्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

हिमाचल में कैसा है मौसम?

हिमाचल प्रदेश के शिमला में अधिकतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जहां लोगों ने धूप का आनंद लिया. प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला और मनाली में क्रमशः अधिकतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस और 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि, राज्य के कई स्थान जमी हुई स्थिति के करीब रहे, जिसमें सोलन, सुंदरनगर, बेरथिन और भुंतर में क्रमशः 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.8 डिग्री सेल्सियस और 0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.