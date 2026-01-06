दिल्ली: सरकार ने शुरू की बंदरों को पकड़ने के लिए भर्ती प्रक्रिया, दी जाएगी खास ट्रेनिंग

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में बढ़ती बंदरों की समस्या को देखते हुए बंदरों को भगाने और पकड़ने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत चयनित लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बिना किसी नुकसान के बंदरों को सुरक्षित तरीके से भगाया और पकड़ा जा सके.

खास ट्रेनिंग में क्या होगा?

चयनित कर्मियों को बंदरों के व्यवहार को समझने, उन्हें डराए बिना भगाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें पकड़कर वन विभाग को सौंपने की ट्रेनिंग दी जाएगी.

बंदरों को भगाने के लिए क्या करना होगा?

तय इलाकों में गश्त करना

बंदरों की गतिविधियों पर नजर रखना

लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

प्रशिक्षित तरीकों से बंदरों को रिहायशी इलाकों से दूर भगाना

सरकार का कहना है कि इस कदम से आम लोगों को राहत मिलेगी और बंदरों से होने वाली घटनाओं में कमी आएगी. भर्ती से जुड़े दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया जल्द जारी की जाएगी.