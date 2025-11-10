दिल्ली में ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक की दुकानें कल खुलेंगी या नहीं? एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो के गेट नंबर 1 के करीब कार में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है. कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस बीच चांदनी चौक मार्केट में दुकानों को खोले जाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय भार्गव ने एक बायन में कहा कि मंगलवार को चांदनी चौक मार्केट बंद रहेगा.

भार्गव की दुकान विस्फोट स्थल से कुछ सौ मीटर की दूरी पर है. उन्होंने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि उनकी पूरी इमारत हिल गई. उन्होंने कहा, 'बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग भागने लगे.' घटना के बाद, कई व्यापारी संघों ने भीड़भाड़ वाले वाणिज्यिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है.

धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घटना की जानकारी ली. भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से घटना की जानकारी ली.वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की. अमित शाह ने आईबी चीफ से भी घटना की जानकारी ली. इसके अलावा, गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को एनआईए की विशेष टीम घटनास्थल पर भेजने के निर्देश दिए हैं.शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्क की गई कार में यह ब्लास्ट हुआ है. सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं. अभी तक दमकल की करीब 15 गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना की गई हैं. इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है. पूरे एरिया को पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है. साथ ही, सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है.

Delhi Blast के बाद अब गाड़ी का ये हिस्सा तलाशने में जुटी पुलिस, तभी खुलेगा धमाके का राज!

यूपी, मुंबई में भी हाई अलर्ट

इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. मुंबई पुलिस एहतियाती कदम उठा रही है. कई इलाकों में पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ा दी गई है.उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. सीएम योगी ने राज्य के सभी प्रमुख स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि संवेदनशील जिलों के अधिकारी सतर्क रहें और फील्ड में सक्रियता बढ़ाएं.एक व्यक्ति ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि यह हादसा इतना भयानक था कि हम सब डर गए. अचानक हमने देखा कि चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं. शाम 6.55 बजे के आसपास यह जोरदार धमाका हुआ था. हमने जीवन में इतना तेज धमाका कभी नहीं सुना.जानकारी के अनुसार, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह घटना हुई. धमाके के बाद कई वाहनों में आग लग गई.