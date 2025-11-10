Delhi Car Blast के बाद अब गाड़ी का ये हिस्सा तलाशने में जुटी टीम, तभी खुलेगा धमाके का राज!

दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक टीम और अन्य जांच एजेंसियां एक्टिव हो गईं हैं. समाचार लिखे जाने तक धमाके में 11 लोगों के मारे जाने और 15 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना थी. इस बीच दिल्ली पुलिस अब धमाके वाली गाड़ी के पुर्जों से गाड़ी का नंबर तलाशने में जुटी है. तभी इसके असली मालिक की जानकारी हो पाएगी.

जानकारी के अनुसार जि कार में ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ और लोग भी सवार थे. ब्लास्ट कार में पीछे तरफ हुआ. ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढे नही हुए.

न किसी घायल के शरीर में कीले या तार चुभे है. जो लोग घायल हैं, या जिनकी मौत हुई है ब्लास्ट में आग से उनके चेहरे काले नहीं या शरीर काला नहीं है. स्पेशल सेल टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसके टूटे पुर्जों से गाड़ी का नंबर तलाशने में जुटी है.

दिल्ली ब्लास्ट पर सपा आगबबूला, पूर्व मंत्री ने कहा- सोते रहे धमाका हो गया, गृहमंत्री दें इस्तीफा

बताया जा रहा है कि अब तक जो आतंकी हमले होते है उसमें ये पैटर्न नही इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आतंकी हमले के ब्लास्ट में कीले तार जरूर मिलते है. आतंकी हमले के ब्लास्ट से जो लोग घायल या मरते है कुछ हद तक उनके चेहरे काले शरीर काले हो जाते हैं. जिस जगह आतंकी ब्लास्ट होते हैं उस स्पॉट के आसपास गड्ढे भी हो जाते हैं.

इन सबके बीच लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट के बाद सीआरपीएफ की टीमें घटनास्थल पर तैनात कर दी गई हैं.