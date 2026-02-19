ऑनलाइन एप्लीकेशन, घर आकर चेकिंग, 3 लेवल पर जांच, दिल्ली में अब राशन कार्ड बनाना आसान नहीं

दिल्ली में अब राशन कार्ड बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि अब राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट की जा सकेंगी. बाहर से जाकर अब आप राशन कार्ड नहीं बनवा सकते. ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके घर आकर जांच की जाएगी और सही दस्तावेज न मिलने पर राशन कार्ड नहीं बन सकेगा.

सरकार ने राशन कार्ड को लेकर SOP जारी कर दी है. इसके तहत राशन कार्ड बनाने के लिए घर के सबसे बड़े सदस्य को अपने साथ-साथ परिवार के हर मेंबर का आधार कार्ड भी देना होगा. तीन लेवल पर जांच के बाद तय होगा कि राशन कार्ड बनाया जाए या नहीं. इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी काम करेगी.

राशन कार्ड के लिए इस वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई

दरअसल, दिल्ली सरकार ने जरूरतमंदों के लिए राशन कार्ड बनवाने के नए नियमों की नोटिफिकेशन एक हफ्ते पहले ही जारी की थी. अब राशन कार्ड की 8.27 लाख की वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने जा रहा है. अप्लाई करने के लिए आपको edistrict.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा.

राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

जब आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे होंगे, उसी समय आपका और पूरे परिवार का आधार कार्ड होना जरूरी होगा. अगर आधार कार्ड पर दिल्ली का पता नहीं लिखा, तो फिर आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होगा. इसके अलावा, परिवार की सालाना आय 1.20 लाख से कम होगी, तभी राशन कार्ड बन सकेगा. इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया इनकम सर्टिफिकेट लगेगा. घर के किसी एक सदस्य के नाम पर बिजली का बिल होना भी जरूरी होगा.

महिला होगी परिवार की मुखिया

नए नियमों के तहत राशन कार्ड में परिवार की मुखिया एक महिला को बनाने की व्यवस्था की गई है. सरकार द्वारा जारी SOP में कहा गया है कि परिवार की सबसे बड़ी महिला ही मुखिया बनाई जाएगी. अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है, भी घर के पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा. लड़की के 18 साल की उम्र पर आते ही, उसे मुखिया माना जाएगा.

राशन कार्ड के रजिस्ट्रेशन के बाद दो लेवल पर जांच की जाएगी. पहले फूड सप्लाई ऑफिसर फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे. फिर फाइल सहायक आयुक्त के पास जाएगी. चेक करने के बाद सहायक आयुक्त फाइल को डीएम की अध्यक्षता में बनने वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी को भेजेंगे, जहां से अंतिम मंजूरी मिलेगी. यह कमेटी फैसला करेगी कि सबसे जरूरतमंत कौन है. उस हिसाब से राशन कार्ड स्वीकृत किया जाएगा.