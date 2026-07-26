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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: SIR ड्यूटी के तनाव में गई MCD टीचर की जान? परिवार बोला- रात 2 बजे तक करती थीं काम

दिल्ली: SIR ड्यूटी के तनाव में गई MCD टीचर की जान? परिवार बोला- रात 2 बजे तक करती थीं काम

Delhi News In Hindi: कपासहेड़ा स्थित MCD स्कूल की शिक्षिका सुमन लता की हार्ट अटैक से मौत के बाद SIR ड्यूटी के दबाव के आरोप लगे हैं. परिवार ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 26 Jul 2026 06:05 PM (IST)
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दिल्ली के कपासहेड़ा स्थित MCD स्कूल की 51 वर्षीय शिक्षिका सुमन लता की हार्ट अटैक से मौत के बाद SIR ड्यूटी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. परिवार का दावा है कि स्कूल की जिम्मेदारियों के साथ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का अतिरिक्त काम उनके लिए लगातार मानसिक तनाव का कारण बन गया था. इस बीच, पूर्व विधायक नरेश यादव ने परिवार से मुलाकात के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, सुमन लता (51) दिल्ली नगर निगम के कपासहेड़ा स्थित एक प्राथमिक स्कूल में नर्सरी की टीचर थीं. चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी. बुधवार सुबह हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. उनके परिवार में पति, एक बेटा और एक बेटी हैं.

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पिछले कई दिनों से लगातार तनाव में थीं- परिवार 

मृतक सुमन लता के पति संजीव कुमार यादव ने कहा कि उनकी पत्नी पिछले कई दिनों से काफी मानसिक दबाव में थीं. उनका कहना है कि दिन में स्कूल की जिम्मेदारियां निभाने के बाद देर रात तक SIR से जुड़ा काम करना पड़ता था. कई बार चुनावी सूची संशोधन से जुड़े फोन रात करीब 1:30 बजे तक आते थे, जिससे उन्हें आराम भी नहीं मिल पाता था.

उन्होंने बताया कि सुमन लता को पहले से किसी गंभीर बीमारी की जानकारी नहीं थी. परिवार का मानना है कि लगातार बढ़ते कार्यभार और तनाव ने उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर डाला.

मौत वाली रात भी देर रात तक करती रहीं काम

परिजनों के अनुसार, जिस रात उनकी मौत हुई, उस रात भी वह करीब डेढ़ से दो बजे तक SIR से जुड़े कार्यों में लगी हुई थीं. उन्होंने अपनी बेटी से सुबह 6 बजे जगाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें फॉर्म लेने जाना था. लेकिन सुबह जब बच्चों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं. इसके बाद परिवार को उनकी मौत की जानकारी मिली.

सुमन लता की मौत के बाद शिक्षकों पर नियमित शिक्षण कार्य के साथ चुनावी जिम्मेदारियां सौंपे जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. शिक्षक वर्ग के कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल की जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव की स्थिति बन रही है.

नरेश यादव ने परिवार से की मुलाकात

दिल्ली के पूर्व विधायक और समाजसेवी नरेश यादव ने बताया कि वह सुमन लता के घर पहुंचे और उनके पति, भाई, मां तथा अन्य परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों ने एक जैसी बात बताई कि सुमन लता पिछले कुछ दिनों से SIR ड्यूटी को लेकर काफी तनाव में थीं और देर रात तक लगातार काम कर रही थीं.

नरेश यादव के अनुसार, परिवार ने उन्हें बताया कि जिस रात उनकी मौत हुई, उस रात भी वह करीब 1:30 से 2 बजे तक काम करती रहीं और सुबह जल्दी उठकर फॉर्म लेने जाने की तैयारी कर रही थीं.

सीनियर अधिकारियों के व्यवहार पर भी परिवार ने उठाए सवाल

पूर्व विधायक ने कहा कि परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं था और उन पर लगातार काम का दबाव बनाया जाता था. परिवार का आरोप है कि इसी वजह से वह मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी थीं.

हालांकि, इन आरोपों की अभी किसी सरकारी एजेंसी या जांच रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हुई है और मामले की आधिकारिक जांच होना बाकी है.

नरेश यादव ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को भी भेजी गई है. शिकायत में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी अधिकारी द्वारा अनावश्यक दबाव, प्रताड़ना या अनुचित व्यवहार किया गया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

उन्होंने कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि SIR ड्यूटी के दौरान अत्यधिक कार्यभार और दबाव ने इस घटना में भूमिका निभाई है, तो इसे सामान्य घटना मानकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए.

नरेश यादव ने कहा कि उन्होंने स्वयं सुमन लता के पति, भाई और मां से बातचीत की है. उनके मुताबिक, सभी ने एक जैसी बातें बताईं. उन्होंने कहा कि इस घटना को कई मीडिया संस्थानों ने भी प्रमुखता से उठाया है और अब जरूरी है कि संबंधित अधिकारी परिवार की बात गंभीरता से सुनें.

उन्होंने मांग की कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही, अनुचित दबाव या प्रताड़ना सामने आती है, तो दोषियों की जवाबदेही तय की जाए और सुमन लता के परिवार को न्याय दिलाया जाए.

MCD ने परिवार को हरसंभव मदद का दिया भरोसा

दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निगम को शिक्षिका के निधन की जानकारी मिल चुकी है. अधिकारी के अनुसार, परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.

घटना को लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है. ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर है कि शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

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फिलहाल, सुमन लता की मौत को लेकर परिवार और पूर्व विधायक नरेश यादव ने अतिरिक्त कार्यभार, मानसिक तनाव और वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. दूसरी ओर, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

ऐसे में यह मामला जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा कि मौत के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और क्या किसी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक दबाव की भूमिका थी.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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