दिल्ली में इस बार का दशहरा काफी खास होने वाला है. यमुना किनारे आईपी एक्सटेंशन में होने वाली रामलीला कमिटी की रामलीला में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बनकर पहुंचेंगे. यह इलाका ‘मिनी बिहार’ के नाम से मशहूर है, और ऐसे वक्त में जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, पीएम की मौजूदगी धार्मिक उत्सव से आगे बढ़कर सियासी मायने भी रखती है.

आईपी एक्सटेंशन की यह रामलीला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं मानी जा रही. यहां बिहार के लोगों की बड़ी तादाद रहती है और चुनावी मौसम को देखते हुए इसे वोटरों को साधने की रणनीति भी कहा जा रहा है. बिहार में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ-साथ सियासी संदेश भी दे सकता है.

पहले भी रामलीलाओं में दिखे हैं पीएम मोदी

यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की रामलीलाओं का हिस्सा बने हों. 2019 में द्वारका की रामलीला में उन्होंने रावण दहन देखा था, जबकि 2023 में द्वारका सेक्टर-10 की रामलीला में राम और हनुमान के किरदार निभाने वाले कलाकारों का सम्मान किया. लालकिले की मशहूर लव-कुश रामलीला में भी उनकी मौजूदगी रही है. हालांकि इस बार आईपी एक्सटेंशन की रामलीला को लेकर चर्चा कुछ अलग है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बिहार से जुड़े इलाके में हो रही है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

पीएम मोदी की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त किए गए हैं. कल दोपहर से ही एसपीजी ने आयोजन स्थल की कमान संभाल ली. दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल बड़ी संख्या में तैनात हैं. ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन को लेकर खास प्लान तैयार किया गया है. आयोजकों का कहना है कि लाखों की भीड़ जुटेगी, लेकिन सुरक्षा और व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी.

बारिश बिगाड़ सकती है खेल

हालांकि, रामलीला के माहौल में सबसे बड़ी चिंता मौसम को लेकर है. हाल की बारिश ने यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया है और आईपी एक्सटेंशन पार्क में पानी भर गया है. सड़कों पर कीचड़ और जलभराव लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है. मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है, जो आयोजन में खलल डाल सकती है.

नगर निगम की टीमें लगातार पानी निकालने और नालों की सफाई में जुटी हैं. अधिकारियों का कहना है कि मैदान समय पर तैयार हो जाएगा, लेकिन बारिश हुई तो वैकल्पिक योजना भी तैयार है.