दिल्ली-NCR का मौसम हुआ सुहाना, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; पार 6 डिग्री तक गिरा

दिल्ली-एनसीआर में आखिरकार एक लंबे मानसून ब्रेक के बाद बारिश हुई है, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है. हालांकि, बारिश का स्तर औसत से कम है, लेकिन हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के बाद से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जुलाई 2026 के लिए यह मानसून ब्रेक पिछले 16 वर्षों में सबसे लंबा ब्रेक माना जा रहा है. भारत में जुलाई के दौरान मानसून ब्रेक का सबसे लंबा रिकॉर्ड 1979 का है, जब बारिश न होने का दौर 16 दिनों तक चला था. वहीं, 1972 में यह ब्रेक 17 दिनों तक का रहा था. मौसम में आये इस बदलाव के कारण दिल्ली-एनसीआर के तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट आई है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार (20 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 31.6 डिग्री सेल्सियस, जो रविवार की तुलना में 6.7 डिग्री सेल्सियस गिरा है और सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस, जो रविवार की तुलना में 4.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा और सामान्य से 0.5 कम है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 98 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 74 प्रतिशत रहा.

Delhi Weather: दिल्ली में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

पिछले 24 घंटों के दौरान हुई हल्की बारिश

पिछले 24 घंटों में दिल्ली के कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश स्तर की बारिश दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही.

आज दिनभर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी

IMD के अनुसार, मौसम विभाग ने आज दिल्ली-एनसीआर में दिनभर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. आज मंगलवार (21 जुलाई) को आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. आज सुबह से दोपहर के बीच शहर के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान हवाओं की गति 30-40 किमी/घंटा रहेगी, जो झोंको को साथ 50 किमी/घंटा तक जा सकती है.

IMD के अनुसार दिन के बाकी समय में एक-दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.

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