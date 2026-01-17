दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल, लागू किया गया ग्रैप- 4, ये रहेंगी पाबंदियां

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया है. शनिवार को यहां एक्यूआई 428 दर्ज किया गया, जिसके बाद ग्रैप 4 की पाबंदियों को लागू किया गया है.

दरअसल, शनिवार (17 जनवरी) को वायु गुणवत्ता 'गंभीर+' श्रेणी में पहुंच गई, जिसके चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को फिर से लागू करने का फैसला लिया गया.

आज शाम 4 बजे AQI 400 था, जो रात 8 बजे बढ़कर 428 पहुंच गया. मौसम की खराब स्थिति के कारण हालात और बिगड़े. नतीजतन, CAQM की सब- कमेटी ने पूरे NCR में GRAP-4 के सभी सख्त नियम तत्काल लागू करने का फैसला लिया.

पहले से लागू GRAP स्टेज-1, 2 और 3 के साथ अब स्टेज-4 के प्रतिबंध भी लागू रहेंगे.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों को अतिरिक्त सख्ती और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

ग्रैप-4 लागू किए जाने के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके तहत दिल्ली में कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई है.