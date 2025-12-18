राजधानी दिल्ली में भंयकर प्रदूषण के बीच सपा नेता आरके चौधरी ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने इस बढ़ते प्रदूषण को होलिका दहन और शवों को जलाने की वजह बताया है. उनके इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया. इस बीच बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है.

प्रदूषण पर दिए गए आरके चौधरी के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आरके चौधरी को अपना धर्म बदल लेना चाहिए. मुझे नहीं पता कि वह हिंदू हैं या मुस्लिम. उन्होंने आगे कहा कि हिंदू धर्म में जलाने से हम तो सिर्फ एक हाथ जमीन लेते हैं. दूसरे धर्म में जो कब्र पर जाते वह तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए साढ़े तीन हाथ जमीन लेते हैं.

आरके चौधरी ने प्रदूषण को लेकर क्या कहा?

समाजवादी पार्टी के नेता आरके चौधरी ने प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि जब लाशें जलाई जाती हैं, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं, और यह एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन को जला देती है.

उन्होंने कहा कि होलिका दहन पर आग जलाने के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं. हमारा देश एयर पॉल्यूशन को लेकर सीरियस नहीं है. यह धर्म के बारे में नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के बारे में है.

नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर क्या बोले गिरिराज सिंह?

उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया है. उन्होंने एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देने से पहले सिर्फ यही सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि नियुक्ति पत्र सही व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं. अब यह कोई इस्लामिक देश है क्या?

गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज या कोई प्रमाण पत्र देने से पहले ये तो जरूर सुनिश्चित करेंगे कि वो सही व्यक्ति को मिले. यही काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया. ऐसे में उन पर किसी भी प्रकार का सवाल उठाने की कोई स्थिति पैदा ही नहीं होती.