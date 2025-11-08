दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई जगह 400 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल

दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है. आलम ये है कि यहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. शनिवार (8 नवंबर) की शाम को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 372 तक पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में आता है. दिल्ली के कई इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं. अलीपुर में AQI 417, आईटीओ पर 408, नेहरू नगर में 407, पटपड़गंज में 403 और पंजाबी बाग में 404 दर्ज किया गया.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) समीर एप के आंकड़ों के मुताबिक, शाम चार बजे तक AQI 361 था, जो कुछ ही घंटों में बढ़कर 372 हो गया. यानी राजधानी के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. इन आंकड़ों के बाद दिल्ली देश में सबसे ज्यादा दूषित शहर में आ गया.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की स्थिति भी चिंताजनक है. नोएडा में AQI 354 और गुरुग्राम में भी बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समीर एप के जरिए शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों से डेटा दर्ज किया गया.

इन इलाकों का AQI 400 के पार

दिल्ली के इन इलाकों में यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया. इसमें अलीपुर (417), आईटीओ (408), पंजाबी बाग (404), नेहरू नगर (407), पटपड़गंज (403), अशोक विहार (402), सोनिया विहार (401), जहांगीरपुरी (409), रोहिणी (408), विवेक विहार (415), नरेला (412), वजीरपुर (424), बवाना (424), चांदनी चौक (400) और बुराड़ी क्रॉसिंग (420) के स्तर पर पहुंच गया.

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा में 354, ग्रेटर नोएडा में 336 और गाजियाबाद में 339 दर्ज किया गया. इन सब इलाकों में यह बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. बता दें, शुक्रवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 आंका गया था.

जिससे राजधानी सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर आ गया था. एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के मुताबिक शहर का एयर क्वालिटी अगले कई दिनों तक बेहद खराब रहने की संभावना जताई गई है. CPCB के मानकों के अनुसार, AQI अगर 0 से 50 के बीच हो तो ‘अच्छा’, 51-100 ‘संतोषजनक’, 101-200 ‘मध्यम’, 201-300 ‘खराब’, 301-400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.