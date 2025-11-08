दिल्ली पुलिस का साइबर गैंग पर एक्शन, फर्जी अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ कर 3 ठग दबोचे

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे इंटरस्टेट साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो ऑनलाइन टास्क के नाम पर लोगों से मोटी रकम ठगता था. पुलिस ने इस गैंग के तीन सदस्यों को जयपुर और आगरा से गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने दिल्ली की एक महिला को पार्ट टाइम जॉब और ज्यादा रिटर्न का लालच देकर करीब दो लाख 96 हजार रुपये की ठगी की थी.

पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर बनाते थे ठगी का शिकार

दिल्ली पुलिस के मुतबिक पीड़िता ने बताया कि उसे व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया जिसमें ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया गया था. जब उसने दिलचस्पी दिखाई तो उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया गया.

इसके बाद उसे होटल, रेस्टोरेंट और कंपनियों की रेटिंग करने के बदले पैसे कमाने का झांसा दिया गया. कुछ समय बाद उसे प्रीपेड टास्क पूरे करने के लिए पहले पैसे जमा कराने को कहा गया. इसी बहाने उससे करीब 2 लाख 96 हजार से ज्यादा की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा ली गई.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ठगी करने वाले गैंग की तलाश में जुट गई. दिल्ली पुलिस की टीम ने तकनीकी जांच और बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेल के आधार पर जयपुर और आगरा में छापेमारी कर तीन आरोपियों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप कुशवाह, कुलदीप सिंह और राहुल चौधरी का नाम शामिल है.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि राहुल चौधरी इस गैंग का मुख्य कड़ी था. जो हर ट्रांजैक्शन पर 4 प्रतिशत कमीशन पाता था. वह ठगी का मास्टरमाइंड अरविंद को बैंक अकाउंट मुहैया कराता था. अरविंद ने मलेशिया से साइबर क्राइम की ट्रेनिंग ली थी और फिलहाल फरार है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों से तीन मोबाइल फोन, दो चेकबुक, एक पैन कार्ड और कई संदिग्ध चैट रिकॉर्ड बरामद किए हैं. मास्टरमाइंड की तलाश जारी है और आगे की जांच चल रही है. दिल्ली पुलिस के मुतबिक जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारी हो सकती है.