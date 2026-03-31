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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला निकला पूर्व प्रोफेसर

Delhi News: दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला निकला पूर्व प्रोफेसर

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस ने लुईस श्रीनिवास को गिरफ्तार किया, जिसने डार्क वेब से 50 से अधिक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर अदालतों और पुलिस स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Mar 2026 08:03 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर देशभर की अदालतों और पुलिस स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी लुईस श्रीनिवास को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

पुलिस की 6 दिन की रिमांड पर मौजूद इस आरोपी ने सिस्टम से अपनी नाराजगी निकालने के लिए खौफनाक साजिश रची और डार्क वेब का इस्तेमाल कर देश-विदेश में दहशत फैलाने की कोशिश की.

सिस्टम की ढिलाई और जमीन विवाद बनी वजह

पुलिस सूत्रों के अनुसार, लुईस श्रीनिवास पुलिस के बुरे बर्ताव और अदालतों की लंबी व ढीली कार्यवाही से बेहद नाराज था. दरअसल, मैसूर में उसके परिवार का एक पुश्तैनी जमीन का विवाद चल रहा था, जिसमें उसके पिता को उनका हक नहीं मिल रहा था. इस विवाद और कोर्ट से न्याय न मिलने के कारण वह न्याय व्यवस्था से चिढ़ने लगा. इसी हताशा में उसने कानून (Law) की पढ़ाई करने का भी मन बनाया था.

डार्क वेब और 50 से ज्यादा फेक ईमेल का जाल

अपनी इस खुन्नस को निकालने के लिए लुईस ने डार्क वेब को अपना हथियार बनाया. उसने 50 से ज्यादा फर्जी ईमेल आईडी बनाईं. वह अपना आईपी (IP) एड्रेस छिपाने में इतना माहिर था कि उसे ट्रेस करना जांच एजेंसियों के लिए आसान नहीं था. वह एक ही दिन में कई अलग-अलग जगहों (खासकर कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट) पर धमकी भरे मेल भेजता था. ये ईमेल मुख्य रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में होते थे.

पाकिस्तान तक भेजे धमकी भरे ईमेल

जांच में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपी ने अपनी इस दहशतगर्दी का दायरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने पाकिस्तान में भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल भेजे थे.

BA, MA, MBA और NET क्वालिफाइड

मैसूर के शहरी इलाके में अपनी मां के साथ रहने वाला लुईस श्रीनिवास कोई अनपढ़ अपराधी नहीं, बल्कि उच्च शिक्षित है. उसने बीए, एमए और एमबीए की डिग्रियां हासिल की हैं. वह 'नेट' (NET) क्वालिफाइड है और पहले एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर चुका है.

आगे की जांच और सबूतों की तलाश तेज

दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि लुईस ने ज्यादातर धमकी भरे मेल अपने मोबाइल फोन से ही भेजे थे. पुलिस ने उसका फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सुरागों की बरामदगी के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपी को लेकर मैसूर भी गई है. पुलिस को उम्मीद है कि फोरेंसिक रिपोर्ट और आगे की पूछताछ में इस खौफनाक साजिश के कुछ और बड़े राज सामने आ सकते हैं.

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Published at : 31 Mar 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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