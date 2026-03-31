द्वारका में डबल एनकाउंटर, दो खूंखार अपराधी गिरफ्तार, 15 मिनट में 2 वारदातों को दिया था अंजाम

दिल्ली के द्वारका जिले में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. डाबरी इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद पूरी रात चले ऑपरेशन ने कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वालों को कड़ा संदेश दिया है.

15 मिनट में दो वारदातों से दहला इलाका

29-30 मार्च की रात द्वारका के डाबरी इलाके में महज 15 मिनट के भीतर दो अलग-अलग चाकूबाजी की घटनाएं सामने आईं. इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी कुशल पाल सिंह के मुताबिक, जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने रोहित उर्फ ‘नोदा’ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया. यह आरोपी हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में वॉन्टेड था. पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू में किया गया. आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया था.

AATS टीम ने ‘हिमांशु’ को घेरा, फायरिंग के बाद गिरफ्तारी

दूसरी कार्रवाई में AATS टीम ने ओल्ड नजफगढ़ ड्रेन रोड पर प्रेम उर्फ ‘हिमांशु’ को घेर लिया. पुलिस के सरेंडर के आदेश के बावजूद आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया. यह आरोपी भी हत्या के मामले में शामिल पाया गया.

पहली घटना मधु विहार स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास हुई थी, जहां गोविंद झा पर चाकू से हमला किया गया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है.

तीन घायलों की हालत नाजुक, हत्या के प्रयास का केस

दूसरी घटना में हनी, अनीश समेत तीन लोगों पर हमला किया गया. सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों वारदातों के पीछे रोहित कुमार उर्फ नोदा और प्रेम शर्मा उर्फ हिमांशु का हाथ था. रोहित हाल ही में जेल से बाहर आया था, जबकि प्रेम पहले भी अपहरण, फिरौती और हत्या जैसे गंभीर मामलों में शामिल रह चुका है.

पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी गोली

पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस की टीमों ने लगातार कार्रवाई की. सेक्टर-17 के पास हुई मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली हेड कांस्टेबल जगत सिंह को छूकर निकल गई और दूसरी गोली एक पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. इसके बावजूद पुलिस ने संयम बनाए रखते हुए आरोपी को जिंदा पकड़ लिया. आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए.