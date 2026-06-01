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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के उस्मानपुर इलाके में फायरिंग से हड़कंप, 12 साल के बच्चे के लगी गोली

दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में फायरिंग से हड़कंप, 12 साल के बच्चे के लगी गोली

Delhi Crime News In Hindi: राजधानी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में सरेआम हुई गोलीबारी में एक 12 वर्षीय बच्चा घायल हो गया. तीन हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 10:59 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्थित न्यू उस्मानपुर इलाके में सरेआम हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई. यहां एक मकान के बाहर तीन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दीं. इस खौफनाक वारदात के दौरान वहां से गुजर रहा 12 साल का एक मासूम बच्चा गोली लगने से घायल हो गया. घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

कैटरर के घर के बाहर बरसाईं गोलियां

पुलिस के अनुसार, यह घटना न्यू उस्मानपुर इलाके में धर्मेंद्र नाम के एक कैटरर के घर के सामने हुई. तीन हमलावर अचानक मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एक 12 वर्षीय बच्चे के पैर में गोली लग गई और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा.

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पुलिस और फोरेंसिक टीम का एक्शन

वारदात की सूचना मिलते ही न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले घायल बच्चे को इलाज के लिए तत्काल जेपीसी (JPC) अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से गोलियों के खोखे और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य (Evidence) जुटाए. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी.

चंद घंटों में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपियों की जानकारी अपनी टीमों के साथ साझा की और इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर वारदात में शामिल दो आरोपियों को धर दबोचा. पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रांकुर और हर्ष के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी राइफल भी बरामद की है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. प्रारंभिक जांच में इस गोलीबारी के पीछे पुरानी रंजिश और आपसी विवाद का एंगल सामने आ रहा है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है.

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Published at : 01 Jun 2026 10:57 PM (IST)
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