हाईवे पर डकैती-किडनैपिंग, दिल्ली पुलिस ने चंद घंटों में किया पर्दाफाश, 2 नाबालिग समेत 6 धराए

दिल्ली पुलिस की नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने देर रात हुई हाईवे डकैती और किडनैपिंग की एक खौफनाक वारदात को महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 6 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं. इसके साथ ही लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई है.

क्या था पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह घटना 26-27 मई 2026 की दरमियानी रात की है. होलंबी खुर्द के रहने वाले अभिनव त्रिपाठी अपनी बाइक से शाहबाद डेयरी से घर लौट रहे थे. रास्ते में छोटी मेट्रो कट के पास पीछे से आई एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कार ने उनकी बाइक को रोक लिया.

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कार से उतरे चार बदमाशों ने अभिनव को जबरन पकड़ा और कार के अंदर डाल लिया. बदमाशों ने चलती कार में अभिनव के साथ जमकर मारपीट की, उनका मोबाइल फोन छीन लिया और एक बदमाश उनकी बाइक लेकर भी फरार हो गया. इसके बाद बदमाश अभिनव को नरेला स्थित हनुमान मंदिर के पास सड़क किनारे फेंककर भाग गए. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के भाई ने PCR कॉल की, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस की रणनीति से ऐसे शिकंजे में आए आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई. पुलिस ने इलाके के सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले. तकनीकी सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस (मुखबिरों) की मदद ली गई. पुलिस ने सटीक लोकेशन ट्रेस कर सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा और दिल्ली के युवक शामिल हैं. इनमें अंकित, हर्ष, सुधीर और संकेत नाम के 4 वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो नाबालिगों को ऑब्जर्वेशन होम (बाल सुधार गृह) भेज दिया गया है.

लूटा गया माल और कार बरामद

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कार, पीड़ित अभिनव की बाइक और लूटा गया मोबाइल फोन सुरक्षित बरामद कर लिया है. पुलिस अब इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि यह गैंग दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर हुई अन्य हाईवे लूट की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं.

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