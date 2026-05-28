दिल्ली: बदले रोहिणी, द्वारका मेट्रो स्टेशन और ब्रिटानिया चौक के नाम, बनेगा 'अटल खेल परिसर'

दिल्ली सरकार ने राजधानी की कई प्रमुख जगहों की पहचान बदलने का बड़ा फैसला लिया है. मेट्रो स्टेशनों, चौक, अस्पताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम बदलने को मंजूरी मिलने के बाद राजधानी में नई नामकरण राजनीति और सांस्कृतिक संदेश दोनों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई स्टेट नेम्स अथॉरिटी (SNA) की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद सरकार ने इसे दिल्ली की ऐतिहासिक और सामाजिक विरासत से जोड़कर पेश किया है.

रोहिणी और द्वारका के मेट्रो स्टेशनों को मिले नए नाम

राजधानी के तीन मेट्रो स्टेशनों की पहचान अब नए नामों के साथ होगी. सरकार ने रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर “डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन” करने को मंजूरी दी है. वहीं रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन अब सिर्फ “रोहिणी मेट्रो स्टेशन” के नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर “द्वारका-ककरोला मेट्रो स्टेशन” रखा जाएगा. सरकार का कहना है कि इन बदलावों से यात्रियों को स्टेशन पहचानने में अधिक आसानी होगी और स्थानीय संदर्भ भी मजबूत होंगे.

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ब्रिटानिया चौक अब अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक के नाम से जाना जाएगा

दिल्ली के चर्चित ब्रिटानिया चौक का नाम भी बदला जाएगा. शकूरपुर इलाके में स्थित इस चौक को अब “अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक” के नाम से नई पहचान मिलेगी. सरकार ने इसे समाज और सार्वजनिक जीवन में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मान देने की दिशा में अहम कदम बताया है.

ज्वालापुरी में बन रहे अस्पताल को नया नाम

सरकार ने ज्वालापुरी में निर्माणाधीन अस्पताल का नाम भी बदलने को मंजूरी दे दी है. अब यह अस्पताल “बाबा रामदेवजी महाराज अस्पताल” के नाम से जाना जाएगा. राज्य सरकार ने इसे धार्मिक और सामाजिक आस्था से जुड़े व्यक्तित्वों को सम्मान देने की पहल बताया है. दिल्ली सरकार के अनुसार, राजधानी के सार्वजनिक संस्थानों को ऐसी पहचान देने की कोशिश की जा रही है जो स्थानीय समाज और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ाव पैदा करे.

रोहिणी के नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम होगा ‘अटल खेल परिसर’

रोहिणी सेक्टर-33 के बेगमपुर इलाके में बन रहे नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी नया नाम दिया गया है. सरकार ने इसका नाम “अटल खेल परिसर” रखने का फैसला किया है. इसके साथ ही परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी. सरकार का मानना है कि खेल परिसर को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जोड़ने से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और राष्ट्रीय नेतृत्व की विरासत को भी सम्मान मिलेगा.

मुख्यमंत्री बोलीं- विरासत और योगदान दोनों को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि उन महान हस्तियों को सम्मान देना है जिन्होंने समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में यह पहल आगे भी जारी रहेगी.

बैठक में मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के प्रबंध निदेशक और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

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