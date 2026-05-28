दिल्ली में रेहड़ी-पटरी लगाकर रोजी-रोटी कमाने वाले लाखों लोगों को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार और दिल्ली नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों को अधिकार देने वाला कानून कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों में सत्ता में रही सरकारें इन्हें लाइसेंस देने में पूरी तरह विफल रही हैं. अब सफाई और कार्रवाई के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन अधिनियम 2014 लागू कर रेहड़ी-पटरी वालों को कानूनी अधिकार दिए थे. इसके तहत सभी राज्यों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन दिल्ली में आज तक लाखों वेंडर्स को नियमित लाइसेंस नहीं मिल सका. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां वर्षों से रेहड़ी लगाने के नाम पर अवैध वसूली करती रही हैं और अब जुर्माने के जरिए इनकी आजीविका खत्म करने की कोशिश की जा रही है.

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद हो रही कार्रवाई

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जिन रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे हो चुका है और जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, उन्हें वैध विक्रेता माना जाएगा. उन्होंने बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव 30 जून 2026 को होना है, जबकि 21 जुलाई 2026 को कमेटी का गठन प्रस्तावित है. इसके बाद ही अंतिम लाइसेंस जारी होंगे और वेंडिंग जोन तय किए जाएंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बीजेपी सरकार सफाई अभियान के नाम पर इंस्पेक्टर राज और पुलिस के जरिए गरीब वेंडर्स पर दबाव बना रही है और अवैध वसूली की जमीन तैयार की जा रही है.

सीलिंग और कार्रवाई से गरीबों पर बढ़ रहा दबाव

देवेन्द्र यादव ने कहा कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वे कराने का आदेश दिया था, लेकिन बीजेपी ने कई इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लगातार गरीब, पिछड़े, निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों पर प्रहार कर रही है.

उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग, यमुना किनारे बसे परिवार, जेजे क्लस्टर के निवासी और रेहड़ी-पटरी लगाकर बच्चों का पालन-पोषण करने वाले लोग लगातार असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं. सरकार धीरे-धीरे सभी को उजाड़ने की दिशा में बढ़ रही है.

वेंडिंग जोन तय हुए बिना कार्रवाई गलत

देवेन्द्र यादव ने कहा कि न्यायालय ने साफ कहा है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक किसी भी विक्रेता को वेंडिंग से नहीं रोका जाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब अंतिम लाइसेंस जारी नहीं हुए, सर्वे पूरा नहीं हुआ और वेंडिंग क्षेत्र भी तय नहीं किए गए, तो फिर दिल्ली नगर निगम रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने की कार्रवाई क्यों कर रही है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम के पुराने जंगलराज को दोहरा रही है. बढ़ती महंगाई के दौर में यही रेहड़ी-पटरी वाले लोगों को घरों के बाहर सस्ती दरों पर फल, सब्जियां और रोजमर्रा का सामान उपलब्ध करा रहे हैं. अगर इन्हें उजाड़ दिया गया तो महंगे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दौर में आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी.