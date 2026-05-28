हर्ष मल्होत्रा के दिल्ली BJP चीफ बनने पर मनोज तिवारी का बड़ा बयान, 'वीरेंद्र सचदेवा का...'

केंद्रीय मंत्री और ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया आई है. मनोज तिवारी खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए हर्ष मल्होत्रा को बधाई दी. साथ ही कहा कि वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल पूरा हो गया था. वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल बहुत सफल रहा. 27 साल बाद विजयी अध्यक्ष के रूप में मिले थे.

दिल्ली बीजेपी को और आगे ले जाएंगे- मनोज तिवारी

दरअसल, हर्ष मल्होत्रा अब वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे. सचदेवा के अध्यक्ष रहते ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी. मनोज तिवारी ने कहा कि अब हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में अब दिल्ली बीजेपी को और भी आगे ले जाएंगे. हम सभी मिलकर काम करेंगे.

Delhi: BJP MP Manoj Tiwari says, "Heartiest congratulations to Harsh Malhotra. The tenure of Virendra Sachdeva has now been completed. His tenure was also very successful. After 27 years, we got a victorious president in him. Now, under the leadership of Harsh Malhotra, we will… pic.twitter.com/wE6RoBh6lu — IANS (@ians_india) May 28, 2026

नई जिम्मेदारी पर क्या बोले हर्ष मल्होत्रा?

दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष चुने जाने के बाद हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , माननीय गृहमंत्री अमित शाह एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. यह दायित्व मेरे लिए संगठन और जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा है. पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा दिल्ली के विकास एवं जनकल्याण हेतु पूर्ण निष्ठा से कार्य करता रहूंगा."

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अपने एक और एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आज मंदिर जाकर प्रभु के श्रीचरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया. ईश्वर से प्रार्थना की कि नई जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ऊर्जा के साथ निभाने तथा संगठन, जनसेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में सदैव सेवा भाव बनाए रखने की शक्ति प्रदान करें. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिली यह जिम्मेदारी मेरे लिए सेवा और विश्वास का संकल्प है."

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