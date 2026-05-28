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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRहर्ष मल्होत्रा के दिल्ली BJP चीफ बनने पर मनोज तिवारी का बड़ा बयान, 'वीरेंद्र सचदेवा का...'

हर्ष मल्होत्रा के दिल्ली BJP चीफ बनने पर मनोज तिवारी का बड़ा बयान, 'वीरेंद्र सचदेवा का...'

Harsh Malhotra News: पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है. इस पर मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई.

By : सनातन कुमार | Updated at : 28 May 2026 03:47 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया आई है. मनोज तिवारी खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए हर्ष मल्होत्रा को बधाई दी. साथ ही कहा कि वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल पूरा हो गया था. वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल बहुत सफल रहा. 27 साल बाद विजयी अध्यक्ष के रूप में मिले थे.

दिल्ली बीजेपी को और आगे ले जाएंगे- मनोज तिवारी

दरअसल, हर्ष मल्होत्रा अब वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे. सचदेवा के अध्यक्ष रहते ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी. मनोज तिवारी ने कहा कि अब हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में अब दिल्ली बीजेपी को और भी आगे ले जाएंगे. हम सभी मिलकर काम करेंगे. 

नई जिम्मेदारी पर क्या बोले हर्ष मल्होत्रा?

दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष चुने जाने के बाद हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , माननीय गृहमंत्री अमित शाह एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. यह दायित्व मेरे लिए  संगठन और जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा है. पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा दिल्ली के विकास एवं जनकल्याण हेतु पूर्ण निष्ठा से कार्य करता रहूंगा."

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अपने एक और एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आज मंदिर जाकर प्रभु के श्रीचरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया. ईश्वर से प्रार्थना की कि नई जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ऊर्जा के साथ निभाने तथा संगठन, जनसेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में सदैव सेवा भाव बनाए रखने की शक्ति प्रदान करें. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिली यह जिम्मेदारी मेरे लिए सेवा और विश्वास का संकल्प है."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 28 May 2026 03:36 PM (IST)
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