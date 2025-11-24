देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार को हवा में प्रदूषण के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर और उसके समर्थन में नारेबाजी के बाद मामला गर्मा गया हैं. हिडमा का नाम आते ही पुलिस एक्शन में आई और तेजी से कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मिर्ची स्प्रे का भी इस्तेमाल किया. पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है. नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महला ने कहा कि रविवार को इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था.

चिली स्प्रे भी पुलिस ने किया बरामद

पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की लेकिन, जब हमने छात्रों को रोका तो वो नारेबाजी करते हुए बैरिकेट्स की ओर बढ़े और उन्हें धकेल कर आगे बढ़ने लगे. इस दौरान छात्रों ने चिली स्प्रे का भी इस्तेमाल किया.

पुलिस ने इस मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं छात्रों ने जिस चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया है उसे भी बरामद किया गया है. पुलिस ने अब तक इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की है. आगे कि विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने 22 प्रदर्शनकारियों के किया गिरफ्तार

दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले तमाम छात्रों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन्हीं छात्रों के समर्थन में कुछ छात्र पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचे हैं जिनसे बातचीत की गई है. लेकिन, जब उनसे सवाल पूछा गया कि नक्सली कमांडर हिडमा का समर्थन क्यों किया? प्रदर्शन में उसका नाम क्यो लिया गया तो उन्होंने जवाब में नो कमेंट कहा.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो केवल दिल्ली की हवा में प्रदूषण की समस्या के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे. इस प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्लीन एयर ने किया था. बता दें कि राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक्यूआई लेवल 400 के पार चल रहा है जो गंभीर श्रेणी में आता है और सांस लेने के लायक नहीं माना जाता.

