दिल्ली: द्वारका में बन रहा 200 एकड़ का भारत वंदना पार्क, इस महीने आंशिक रूप से खोलने की तैयारी

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका सेक्टर-20 में विकसित हो रहा भारत वंदना पार्क राजधानी को एक नया और भव्य सार्वजनिक स्थल देने जा रहा है. देश की सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक मनोरंजन को एक साथ समेटने वाले इस पार्क को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारका सेक्टर-20 में बन रहे भारत वंदना पार्क को तय समय से पहले आम लोगों के लिए खोलने की योजना पर काम कर रहा है. हालांकि इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक डेडलाइन मार्च 2026 रखी गई है, लेकिन प्राधिकरण की कोशिश है कि पार्क का एक हिस्सा दिसंबर के अंत तक खोल दिया जाए. इसी क्रम में पार्क के भीतर रेस्टोरेंट, फूड कियोस्क, शॉप्स और वीआर गेमिंग जैसी सुविधाओं को शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

लेक व्यू रेस्टोरेंट और फूड स्पेस पर फोकस

डीडीए के अधिकारियों के अनुसार पार्क के भीतर लेक व्यू रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है, जिसे देर रात तक संचालित किया जा सकेगा. खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट की एंट्री और एग्जिट पार्क से अलग होगी, ताकि पार्क बंद होने के बाद भी लोग यहां आ सकें. इसके संचालन के लिए दो साल की दर से एग्रीमेंट किया जाएगा. इसके अलावा खाने-पीने के लिए रेडी-टू-ऑपरेट स्पेस भी तैयार किए जा रहे हैं. इन सुविधाओं के लिए डीडीए ने ई-बिड मंगवाई है, जिसमें 16 से 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और 29 दिसंबर को ई-ऑक्शन कराया जाएगा.

कमल के आकार में विकसित होगा 200 एकड़ का पार्क

करीब 200 एकड़ में फैला भारत वंदना पार्क अपनी अनोखी डिजाइन के लिए भी जाना जाएगा. इसे कमल के फूल के आकार में तैयार किया जा रहा है, जिसमें दस पंखुड़ियां होंगी और हर पंखुड़ी की अलग थीम तय की गई है. पार्क में कल्चरल एरेना, एडवेंचर और ईको जोन, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर, लोकल कुजिन हब, लेक व्यू रेस्टोरेंट और वंदना सरोवर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इन सभी जोन को आपस में जोड़ने के लिए स्काई ब्रिज और वॉटर कैनाल भी बनाई जा रही है, ताकि घूमने वालों को एक खास अनुभव मिल सके.