हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: द्वारका में बन रहा 200 एकड़ का भारत वंदना पार्क, इस महीने आंशिक रूप से खोलने की तैयारी

दिल्ली: द्वारका में बन रहा 200 एकड़ का भारत वंदना पार्क, इस महीने आंशिक रूप से खोलने की तैयारी

Delhi Bharat Vandana Park: द्वारका सेक्टर-20 में 200 एकड़ में फैला भारत वंदना पार्क दिसंबर के अंत तक आंशिक रूप से खोला जा सकता है. प्रोजेक्ट की डेडलाइन मार्च 2026 है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: जतिन राय | Updated at : 23 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका सेक्टर-20 में विकसित हो रहा भारत वंदना पार्क राजधानी को एक नया और भव्य सार्वजनिक स्थल देने जा रहा है. देश की सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक मनोरंजन को एक साथ समेटने वाले इस पार्क को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारका सेक्टर-20 में बन रहे भारत वंदना पार्क को तय समय से पहले आम लोगों के लिए खोलने की योजना पर काम कर रहा है. हालांकि इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक डेडलाइन मार्च 2026 रखी गई है, लेकिन प्राधिकरण की कोशिश है कि पार्क का एक हिस्सा दिसंबर के अंत तक खोल दिया जाए. इसी क्रम में पार्क के भीतर रेस्टोरेंट, फूड कियोस्क, शॉप्स और वीआर गेमिंग जैसी सुविधाओं को शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

लेक व्यू रेस्टोरेंट और फूड स्पेस पर फोकस

डीडीए के अधिकारियों के अनुसार पार्क के भीतर लेक व्यू रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है, जिसे देर रात तक संचालित किया जा सकेगा. खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट की एंट्री और एग्जिट पार्क से अलग होगी, ताकि पार्क बंद होने के बाद भी लोग यहां आ सकें. इसके संचालन के लिए दो साल की दर से एग्रीमेंट किया जाएगा. इसके अलावा खाने-पीने के लिए रेडी-टू-ऑपरेट स्पेस भी तैयार किए जा रहे हैं. इन सुविधाओं के लिए डीडीए ने ई-बिड मंगवाई है, जिसमें 16 से 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और 29 दिसंबर को ई-ऑक्शन कराया जाएगा.

कमल के आकार में विकसित होगा 200 एकड़ का पार्क

करीब 200 एकड़ में फैला भारत वंदना पार्क अपनी अनोखी डिजाइन के लिए भी जाना जाएगा. इसे कमल के फूल के आकार में तैयार किया जा रहा है, जिसमें दस पंखुड़ियां होंगी और हर पंखुड़ी की अलग थीम तय की गई है. पार्क में कल्चरल एरेना, एडवेंचर और ईको जोन, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर, लोकल कुजिन हब, लेक व्यू रेस्टोरेंट और वंदना सरोवर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इन सभी जोन को आपस में जोड़ने के लिए स्काई ब्रिज और वॉटर कैनाल भी बनाई जा रही है, ताकि घूमने वालों को एक खास अनुभव मिल सके.

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Nifty 26,150 पर खुला, Sensex 85,500 के पास - जानें आगे क्या होगा
Bangladesh Hindu Attack News : India के हिंदुओं का गुस्सा देख बांग्लादेश में मचा हड़कंप
Bangladesh Hindu Attack News : साध्वी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कर दी ऐसी मांग कि..
Bangladesh Hindu Attack News : टूट गया बांग्लादेशी उच्चायोग का बैरिकेड, अंदर घुस गए हिंदू कार्यकर्ता
China का Gold Boom: महासागर में 3,900 टन Gold मिला | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget