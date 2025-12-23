हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली: नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इस आसान तरीके से मिलेगा घर, बस करना होगा ये काम

दिल्ली: नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इस आसान तरीके से मिलेगा घर, बस करना होगा ये काम

Delhi News: डीडीए की इस योजना का लाभ वर्तमान सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों ले सकेंगे. योजना में शामिल सभी फ्लैट्स रेडी टू मूव हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 Dec 2025 03:21 PM (IST)
देश की राजधानी में नए साल की शुरुआत में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेला में तैयार 1168 फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि आवेदक घर बैठे बुकिंग कर सकें.

डीडीए की इस योजना का लाभ वर्तमान सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों ले सकेंगे. योजना में शामिल सभी फ्लैट्स रेडी टू मूव हैं और पहली बार इसे केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही खोला गया है. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है.

31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

कर्मयोगी आवास योजना के तहत आवेदन और फ्लैट बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इच्छुक आवेदक 31 मार्च तक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन और बुकिंग कर सकते हैं. हालांकि फ्लैट चुनने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

नरेला में स्थित हैं सभी फ्लैट्स, बुकिंग के बाद तुरंत मिलेगा आवंटन पत्र

योजना के अंतर्गत सभी नए फ्लैट्स नरेला के पॉकेट-9 में सेक्टर ए-1 से ए-4 तक बनाए गए हैं. डीडीए ने फ्लैट्स की मूल कीमत पर पहले से ही 25 प्रतिशत की छूट दी है, जिससे आवेदकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. सफल आवेदकों को फ्लैट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर डिमांड और आवंटन पत्र जारी कर दिया जाएगा. इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी. डीडीए के निदेशक जनसंपर्क बिजॉय पटेल के अनुसार योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और फ्लैट्स की बुकिंग 14 जनवरी मकर संक्रांति से आरंभ होगी.

एक से अधिक फ्लैट के लिए भी कर सकेंगे आवेदन

डीडीए के अनुसार इस योजना में पात्र कर्मचारी एक से ज्यादा आवास इकाइयों के लिए आवेदन कर सकते हैं. फ्लैट का चयन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और पसंद का फ्लैट चुनने के बाद आवेदक को 15 मिनट का समय दिया जाएगा. इस दौरान कोई अन्य व्यक्ति उस फ्लैट को बुक नहीं कर पाएगा.

15 मिनट की विशेष बुकिंग विंडो

फ्लैट चुनने के बाद आवेदक को निर्धारित समय के भीतर बुकिंग राशि और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. यदि 15 मिनट के अंदर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो विंडो स्वतः बंद हो जाएगी और वही फ्लैट किसी अन्य आवेदक के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

इस तरह जमा होगी बुकिंग राशि

फ्लैट बुकिंग के लिए डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा. आवेदक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं. 3 बीएचके फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये, 2 बीएचके के लिए 4 लाख रुपये और 1 बीएचके के लिए 50 हजार रुपये बुकिंग राशि तय की गई है. बुकिंग के बाद फ्लैट सरेंडर करने पर यह राशि जब्त कर ली जाएगी.

दिव्यांग आवेदकों को अतिरिक्त राहत

कर्मयोगी आवास योजना में दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. उन्हें हायर परचेज और कैश डाउन दोनों विकल्प दिए गए हैं. हायर परचेज विकल्प में आवंटन के 60 दिन के भीतर कुल कीमत का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और शेष राशि 15 वर्षों में मासिक किस्तों के रूप में देनी होगी. इसके साथ ही एक लाख रुपये की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी.

फ्लैट्स की श्रेणी और संख्या

योजना में 1 बीएचके के कुल 320 फ्लैट्स शामिल हैं जिनका साइज 61.65 वर्ग मीटर तक है और कीमत करीब 34.28 लाख रुपये तक रखी गई है. 2 बीएचके के 576 फ्लैट्स हैं जिनका साइज 140.56 वर्ग मीटर तक और कीमत लगभग 88.16 लाख रुपये तक है. वहीं 3 बीएचके के 272 फ्लैट्स उपलब्ध हैं जिनका साइज 183.36 वर्ग मीटर तक और कीमत करीब 127.11 लाख रुपये तक तय की गई है.

Published at : 23 Dec 2025 03:19 PM (IST)
Rekha Gupta DDA DELHI NEWS
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
