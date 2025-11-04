हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weather Update: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश के आसार, ठंड की आहट लेकिन प्रदूषण बरकरार

Weather Update: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश के आसार, ठंड की आहट लेकिन प्रदूषण बरकरार

Delhi Weather News: दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. 4-5 नवंबर को हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 7-8 नवंबर के बाद ठंड की आहट महसूस हो सकती है.

By : पंकज यादव | Updated at : 04 Nov 2025 07:22 AM (IST)
दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से चल रही गर्मी और प्रदूषण के बीच अब मौसम में हल्का बदलाव दिखने लगा है. आज (4 नवंबर) से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर नजर आने लगेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 4 और 5 नवंबर को हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. इससे हवा में नमी बढ़ेगी और लोगों को हल्की ठंड का अहसास हो सकता है.

वहीं आज दिल्ली का तापमान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, 6 नवंबर को मौसम सामान्य रहेगा. हालांकि 7-8 नवंबर के बाद तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है. इसके बाद सुबह-शाम हल्की ठंड का अहसास बढ़ सकता है.

फिलहाल, 8 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

विजिबिलिटी बेहद कम, लोगों को हो रही परेशानी

सुबह के वक्त दिल्ली-एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. कई इलाकों में धुंध की परत इतनी गहरी है कि ड्राइवरों को सड़कें साफ नहीं दिख रहीं. इससे यातायात पर भी असर पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि सुबह बाहर निकलते वक्त यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह कोहरा है या फिर प्रदूषण.

प्रदूषण बना सबसे बड़ी चिंता

बारिश की उम्मीद के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर की हवा फिलहाल जहरीली बनी हुई है. राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 225 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब श्रेणी’ में आता है. 

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले दो दिन में बारिश होती है, तो प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम हो सकता है. लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, तो स्मॉग की स्थिति और बिगड़ सकती है.

अभी नहीं पड़ी ठंड, पंखे अब भी चल रहे

दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड फिलहाल दूर ही है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस जरूर हो रही है, लेकिन दिन के वक्त अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है. लोग अब भी घरों में पंखे चला रहे हैं और सड़कों पर बिना स्वेटर या जैकेट के आराम से घूमते नजर आ रहे हैं.

मौसम विभाग की मानें तो आने वाले हफ्ते में तापमान धीरे-धीरे कम होगा और नवंबर के दूसरे हफ्ते से ठंड दस्तक दे सकती है. फिलहाल लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह और शाम के समय बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें, क्योंकि हवा में धूल और धुएं के कण खतरनाक स्तर पर हैं.

Published at : 04 Nov 2025 07:22 AM (IST)
Delhi Weather News DELHI NEWS WEATHER UPDATE
