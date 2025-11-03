हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण पर सख्त सरकार, CM रेखा गुप्ता ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त सरकार, CM रेखा गुप्ता ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग

Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और वाहनों पर कार्रवाई होगी. नगर निगम को सफाई के निर्देश दिए गए हैं.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Nov 2025 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त होती नजर आ रही है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (3 नवंबर) को दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई.

बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, विकास मंत्री कपिल मिश्रा, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और दिल्ली नगर निगम समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. 

मुख्यमंत्री ने दी चेतावनी 

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी. इसके लिए अलग-अलग विभागों की टीमें गठित की गई हैं, जो प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगी. मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि प्रदूषण रोकने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली नगर निगम को दिए गए हैं यह निर्देश

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के हॉट स्पॉट इलाकों को पहचानकर वहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इन इलाकों में पानी का छिड़काव, धूल रोकने के यंत्र, और सफाई अभियान लगातार चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों, बाजारों और कॉलोनियों की रोजाना सफाई हो और जहां भी कूड़ा जमा है, उसे तुरंत हटाया जाए.

सीएम ने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने की संभावना को देखते हुए सरकार पहले से तैयारियां कर रही है. अगर हालात बिगड़ते हैं तो रात में कॉलोनियों और बाजारों की निगरानी करने वाले चौकीदारों को हीटर देने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि ठंड में कोई आग जलाकर धुआं न फैलाए.

'दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है प्राथमिकता'

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि नगर निगम को वॉटर स्प्रिंकलर की ड्यूटी दोगुनी करने के निर्देश दिए गए हैं और धूल नियंत्रण पर खास ध्यान दिया जा रहा है. सिरसा ने कहा, “सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण पर काबू पाया जा सके. हमारी प्राथमिकता साफ है – दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ रखना.

हर साल नवंबर में खराब होती है हवा

गौरतलब है कि नवंबर महीने में दिल्ली में वायु प्रदूषण हर साल बढ़ जाता है. खेतों में पराली जलने, वाहन उत्सर्जन और निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल राजधानी की हवा को जहरीला बना देती है. इस बार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच चुका है, जिसे “गंभीर” श्रेणी में माना जाता है. इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से प्रदूषण नियंत्रण अभियान की कमान संभाली है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार “दिल्ली स्वच्छ हवा मिशन” के तहत लगातार नई तकनीकों और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू कर रही है, ताकि राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 03 Nov 2025 10:34 PM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
राजस्थान
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
ट्रेंडिंग
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget