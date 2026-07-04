हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में मानसून मेहरबान, आज भी बारिश के आसार; जानें IMD का अपडेट

Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में मानसून मेहरबान, आज भी बारिश के आसार; जानें IMD का अपडेट

Delhi NCR Weather Today: दिनभर बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Jul 2026 06:24 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में आखिरकार मानसून की एंट्री के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. शुक्रवार (3 जुलाई) को दिल्ली समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया. दिनभर बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई.

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सक्रिय होने के कारण अगले पूरे सप्ताह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और एनसीआर के अन्य इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. इससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि बारिश के दौरान जलभराव, फिसलन, ट्रैफिक जाम और तेज हवाओं के कारण पेड़ या कमजोर होर्डिंग गिरने जैसी घटनाओं की आशंका भी बनी रहेगी.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम (Delhi NCR Weather Today)

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (4 जुलाई) को मौसम सुहावना बना रहेगा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूरे दिन सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है. विभाग द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

राजधानी क्षेत्र में सुबह 6 बजे तापमान 30 डिग्री के करीब बना हुआ है. मौसम पूरी तरह साफ नजर आ रहा है. दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच सकता है. फिलहाल बारिश की 5 प्रतिशत संभावनाएं हैं. मौसम में 75 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. वहीं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

Delhi News: 400 करोड़ से बदलेगी दिल्ली के चिड़ियाघर की तस्वीर, अब कांच के पार से बेहद करीब दिखेंगे वन्यजीव

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (5 जुलाई) को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. सोमवार (6 जुलाई) को अधिकतम तापमान 35 डिग्री तथा न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है. 

वहीं मंगलवार (7 जुलाई) को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूरे दिन गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. बुधवार (8 जुलाई) को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

BAT-BMS ऐप से चलते-चलते कैसे बंद हो सकता है ई-रिक्शा? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Delhi NCR Weather WEATHER DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में मानसून मेहरबान, आज भी बारिश के आसार; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में मानसून मेहरबान, आज भी बारिश के आसार; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली NCR
Delhi News: 400 करोड़ से बदलेगी दिल्ली के चिड़ियाघर की तस्वीर, अब कांच के पार से बेहद करीब दिखेंगे वन्यजीव
400 करोड़ से बदलेगी दिल्ली के चिड़ियाघर की तस्वीर, अब कांच के पार से बेहद करीब दिखेंगे वन्यजीव
दिल्ली NCR
BAT-BMS ऐप से चलते-चलते कैसे बंद हो सकता है ई-रिक्शा? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा
BAT-BMS ऐप से चलते-चलते कैसे बंद हो सकता है ई-रिक्शा? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली प्रदूषण पर सख्ती, मास्टर प्लान किया गया तैयार, 1 नवंबर से किए जाएंगे कई बड़े बदलाव
दिल्ली प्रदूषण पर सख्ती, मास्टर प्लान किया गया तैयार, 1 नवंबर से किए जाएंगे कई बड़े बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
आगरा: पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, फिर करवा दिया फर्श, 45 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा
इंडिया
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी करेंगे लोकार्पण, राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
देश को मिलेगी पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, PM मोदी राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात
इंडिया
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब
क्रिकेट
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
पंजाब
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
इंडिया
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
यूटिलिटी
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget