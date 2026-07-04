दिल्ली-एनसीआर में मानसून मेहरबान, आज भी बारिश के आसार; जानें IMD का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में आखिरकार मानसून की एंट्री के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. शुक्रवार (3 जुलाई) को दिल्ली समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया. दिनभर बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई.

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सक्रिय होने के कारण अगले पूरे सप्ताह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और एनसीआर के अन्य इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. इससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि बारिश के दौरान जलभराव, फिसलन, ट्रैफिक जाम और तेज हवाओं के कारण पेड़ या कमजोर होर्डिंग गिरने जैसी घटनाओं की आशंका भी बनी रहेगी.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम (Delhi NCR Weather Today)

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (4 जुलाई) को मौसम सुहावना बना रहेगा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूरे दिन सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है. विभाग द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

राजधानी क्षेत्र में सुबह 6 बजे तापमान 30 डिग्री के करीब बना हुआ है. मौसम पूरी तरह साफ नजर आ रहा है. दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच सकता है. फिलहाल बारिश की 5 प्रतिशत संभावनाएं हैं. मौसम में 75 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. वहीं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

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अगले कुछ दिन कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (5 जुलाई) को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. सोमवार (6 जुलाई) को अधिकतम तापमान 35 डिग्री तथा न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है.

वहीं मंगलवार (7 जुलाई) को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूरे दिन गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. बुधवार (8 जुलाई) को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

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