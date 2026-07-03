हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 400 करोड़ से बदलेगी दिल्ली के चिड़ियाघर की तस्वीर, अब कांच के पार से बेहद करीब दिखेंगे वन्यजीव

Delhi News: 400 करोड़ से बदलेगी दिल्ली के चिड़ियाघर की तस्वीर, अब कांच के पार से बेहद करीब दिखेंगे वन्यजीव

Delhi News In Hindi: दिल्ली के जू में 400 करोड़ की लागत से हो रहे इस मेगा प्रोजेक्ट में नए ग्लास एनक्लोजर, आधुनिक रेप्टाइल हाउस, हाईटेक मेडिकल सेंटर और बेहतर पार्किंग जैसी बेहतरीन सुविधाएं शामिल हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 03 Jul 2026 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली घूमने आने वाले लोगों के लिए जल्द ही चिड़ियाघर का अनुभव पहले जैसा नहीं रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी के चिड़ियाघर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है. इस बदलाव के बाद कई वन्यजीवों को पर्यटक केवल मजबूत कांच की दीवार के पार से बेहद करीब से देख सकेंगे. केंद्र सरकार की 400 करोड़ रुपये की मंजूर परियोजना के तहत पूरे परिसर को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा.

अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होगा जू का सफर

नई योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य विजिटर्स के अनुभव को पूरी तरह बदलना है. अभी चिड़ियाघर के एरिना में दर्शक कई वन्यजीवों को काफी दूरी से देखते हैं, लेकिन नए डिजाइन के बाद कई एनक्लोजर ऐसे तैयार किए जाएंगे, जहां लोगों और वन्यजीवों के बीच केवल मजबूत ग्लास बैरियर होगा. इससे जानवरों को बेहद करीब से देखने का रोमांच मिलेगा, वहीं उनकी सुरक्षा और प्राकृतिक व्यवहार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर हथियार के साथ पकड़े 2 युवक, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

मंजूरी के बाद जमीन पर उतरी परियोजना

इस महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पहले ही 400 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे चुका है. अब केंद्र सरकार के डेलीगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड (DIB) से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है. अधिकारियों के अनुसार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंट (PMC) से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए बाड़ों और अन्य संरचनाओं का निर्माण तेज गति से आगे बढ़ेगा.

रेप्टाइल हाउस में दिखेगी सरीसृपों की नई दुनिया

इस मेगा प्रोजेक्ट में एक नया और आधुनिक रेप्टाइल हाउस भी बनाया जाएगा. यहां विभिन्न प्रजाति के सांप, मगरमच्छ और अन्य सरीसृपों के लिए वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप आवास विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा वन्यजीवों के नाइट शेल्टर भी नए स्वरूप में तैयार किए जाएंगे ताकि उन्हें अधिक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिल सके. फिलहाल चिड़ियाघर में 72 बाड़ों में विभिन्न वन्यजीव रखे गए हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जाएगा.

वन्यजीवों के इलाज के लिए तैयार होगा हाईटेक मेडिकल सेंटर

पुनर्विकास योजना केवल दर्शकों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगी. वन्यजीवों की स्वास्थ्य सेवाओं को भी पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा. मौजूदा अस्पताल का विस्तार कर लगभग दो एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक हॉस्पिटल विकसित किया जाएगा. इसमें ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक लैब, पोस्टमार्टम रूम और नवजात वन्यजीवों की देखभाल के लिए विशेष वार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

रेस्क्यू और संरक्षण को भी मिलेगी नई ताकत

परियोजना के तहत करीब चार एकड़ क्षेत्र में आधुनिक रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा, जहां घायल, बीमार या बचाए गए वन्यजीवों की देखभाल और पुनर्वास किया जा सकेगा. इसके साथ एक एजुकेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण से जुड़ी जानकारी इंटरैक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाएगी.

एंट्री से पार्किंग तक बदलेगा पूरा परिसर

अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना के इस चरण के पूरा होने के बाद 'वेलकम जू गेट' परिसर का भी व्यापक पुनर्विकास किया जाएगा. यहां आने वाले लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक पिक-एंड-ड्रॉप जोन, सरफेस पार्किंग और मल्टीलेवल पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी. इससे भीड़भाड़ वाले दिनों में भी आगंतुकों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक हो सकेगी.

राजधानी को मिलेगा विश्वस्तरीय जू का नया स्वरूप

पूरी परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली चिड़ियाघर केवल वन्यजीवों को देखने का स्थान नहीं रहेगा, बल्कि यह आधुनिक संरक्षण, उन्नत पशु चिकित्सा सुविधाओं और विश्वस्तरीय विजिटर एक्सपीरियंस का नया केंद्र बनकर उभरेगा. इससे राजधानी आने वाले पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी पहले से कहीं अधिक यादगार और रोमांचक जू विजिट का अनुभव मिलेगा.

1 जुलाई से लागू हुई दिल्ली EV Policy 2026, जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी और स्क्रैपिंग इंसेंटिव?

Published at : 03 Jul 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
Delhi Zoo DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: 400 करोड़ से बदलेगी दिल्ली के चिड़ियाघर की तस्वीर, अब कांच के पार से बेहद करीब दिखेंगे वन्यजीव
400 करोड़ से बदलेगी दिल्ली के चिड़ियाघर की तस्वीर, अब कांच के पार से बेहद करीब दिखेंगे वन्यजीव
दिल्ली NCR
BAT-BMS ऐप से चलते-चलते कैसे बंद हो सकता है ई-रिक्शा? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा
BAT-BMS ऐप से चलते-चलते कैसे बंद हो सकता है ई-रिक्शा? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली प्रदूषण पर सख्ती, मास्टर प्लान किया गया तैयार, 1 नवंबर से किए जाएंगे कई बड़े बदलाव
दिल्ली प्रदूषण पर सख्ती, मास्टर प्लान किया गया तैयार, 1 नवंबर से किए जाएंगे कई बड़े बदलाव
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में और हाईटेक होगा ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों पर उतरेंगी 300 नई AC ई-बसें
दिल्ली में और हाईटेक होगा ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों पर उतरेंगी 300 नई AC ई-बसें
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
लालू यादव और राबड़ी देवी को फिर से मिली Z सुरक्षा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
लालू यादव और राबड़ी देवी को फिर से मिली Z सुरक्षा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब
WhatsApp यूजरनेम फीचर पर विवाद! मेटा की टीम ने सरकार से की मुलाकात; 3 दिन में मांगा जवाब
क्रिकेट
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम; शतक से लूटी महफिल
साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन छाए, श्रीलंका के गेंदबाजों का निकाला दम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
पंजाब
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
पंजाब: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार! चरणजीत चन्नी के घर जुटे नेता, इस बात पर मच रहा बवाल
इंडिया
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
TMC ऑफिस पर बागी गुट ने किया कब्जा! BJP बोली- तृणमूल बंगाल में इतिहास हुई, सिर्फ भतीजा उनके साथ
यूटिलिटी
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
Train News: कुली की मनमानी नहीं चलेगी, ज्यादा पैसे मांगने पर करें शिकायत, रेलवे लेगा सख्त एक्शन
शिक्षा
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द, 6 लाख से ज्यादा छात्रों को इंतजार  
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द, 6 लाख से ज्यादा छात्रों को इंतजार  
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget