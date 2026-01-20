हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली NCR में हटाई गईं GRAP-4 की पाबंदियां, हवा में सुधार के बाद लिया गया फैसला

दिल्ली NCR में हटाई गईं GRAP-4 की पाबंदियां, हवा में सुधार के बाद लिया गया फैसला

GRAP 4 Restrictions Removed: दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद यहां से ग्रैप 4 की पाबंदियों को हटा लिया है. इसमें कंस्ट्रक्शन समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं थीं.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Jan 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर की हवा में मामूली सुधार के बाद ग्रैप 4 की पाबंदियों को हटा लिया गया है. हालांकि ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी. दरअसल, मंगलवार को यहां एक्यूआई 378 दर्ज किया गया, जिसके बाद ग्रैप 4 की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया.

सीएक्यूएम ने एक आदेश में कहा कि हालांकि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी. आदेश में कहा गया कि ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियां हटा ली गई हैं. लोगों से अनुरोध है कि वे ग्रैप के पहले, दूसरे और चौथे चरण के तहत लागू पाबंदियों का सख्ती से पालन करें ताकि एक्यूआई और खराब न हो.

दरअसल, एनसीआर और आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) पर सब-कमेटी ने 17 जनवरी को GRAP 4 को लागू किया था, उस समय दिल्ली का औसत AQI तेजी से बढ़ने लगा था.

हवा में हुआ सुधार

वहीं इसके बाद से दिल्ली के दैनिक औसत एक्यूआई में काफी सुधार हुआ है. 18 जनवरी को एक्यूआई 440 दर्ज किया गया था, जो कल (19 जनवरी) को सुधरकर 410 हो गया और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार मंगलवार (20 जनवरी) को यह और सुधरकर 378 हो गया.

'न पड़े फिर से ग्रैप-4 लागू करने की जरूरत'

हालांकि एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले दिनों में एक्यूआई का स्तर और न बढ़े. एजेंसियां ​​कड़ी निगरानी रखेंगी और खासकर मौजूदा GRAP के स्टेज III, II और I के तहत उपायों को तेज करेंगी ताकि एनसीआर में मौजूदा GRAP के स्टेज-IV को फिर से लागू करने की जरूरत न पड़े.

हवा की क्वालिटी पर रखी जाएगी नजर

सब-कमेटी हवा की गुणवत्ता की स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी और दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और IMD/IITM द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम की स्थिति और एयर क्वालिटी इंडेक्स के पूर्वानुमान के आधार पर आगे उचित फैसलों के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 20 Jan 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION GRAP 4 DELHI NEWS
और पढ़ें
Embed widget