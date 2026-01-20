हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRगुरुग्राम पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री रहेगी बैन

गुरुग्राम पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री रहेगी बैन

Gurugram Traffic Advisory: गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम में सुरक्षा के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Jan 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और गणतंत्र दिवस के फाइनल रिहर्सल (23 जनवरी) को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी. एडवाइजरी में कहा गया कि यह व्यवस्था सभी के लिए यातायात को सुचारु और सुरक्षित बनाए रखने के लिए की गई है. 22 जनवरी 2026 शाम 5:00 बजे से 23 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक भारी वाहनों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे. वहीं 25 जनवरी 2026 की शाम 5:00 बजे से 26 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक मध्यम और भारी मालवाहक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम में सुरक्षा के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन और अन्य जगहों पर चेकिंग की जा रही है. कई स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं. ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए भारी वाहनों को दूसरे रास्तों से मोड़ा जाएगा.

जयपुर की ओर से NH-48 पर आने वाले भारी वाहन KMP एक्सप्रेसवे के पचगांव से डायवर्ट किए जाएंगे. गुरुग्राम के अंदर से आने वाले भारी वाहनों को हीरो होंडा चौक, शंकर चौक, मेहरौली बॉर्डर, सोहना, पटौदी और फरुखनगर जैसे स्थानों से वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा.

दूध, सब्जी, फल, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और एयरपोर्ट यात्रियों के वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे. जो वाहन अन्य जिलों या राज्यों की ओर जा रहे हैं, उन्हें पंचगांव चौक से KMP एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

और पढ़ें
Published at : 20 Jan 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Republic Day Gantantra Diwas India Republic Day Gurugram News Breaking News Abp News Republic Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
Advertisement

वीडियोज

ChitraTripathi: परिवारवाद अभिशाप..फिर Nitin Nabin को क्यों चुना अध्यक्ष? | BJP President | UP
ChitraTripathi: Nitin Nabin को लेकर BJP से डिबेट में क्यों भिड़े Sapa प्रवक्ता? | BJP New President
नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाह को किया खारिज, शेयर की नई इंस्टाग्राम स्टोरी
Landlocked States के Export Boost | सरकार का बड़ा Mission | Paisa Live
PPFAS का नया Parag Parikh Large Cap Fund | Safe & Strong Investing Option | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
यूटिलिटी
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget