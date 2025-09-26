हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में नवरात्रि पर नॉन वेज दुकानें बंद कराने उतरे BJP विधायक, बिल लाने की तैयारी

दिल्ली में नवरात्रि पर नॉन वेज दुकानें बंद कराने उतरे BJP विधायक, बिल लाने की तैयारी

Delhi Navratri: बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने नवरात्रि के दौरान दिल्ली के जंगपुरा में नॉन-वेज दुकानें बंद करवाईं. सरकार के आदेश न आने पर उन्होंने स्वयं यह अभियान चलाया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 26 Sep 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि मौके पर दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह एक बार फिर नॉन वेज रेस्टोरेंट बंद कराने पहुंचे. विधायक मारवाह के आह्वान की वजह से जंगपुरा के भोगल में स्थित ज्यादातर नॉन वेज रेस्टोरेंट और मीट शॉप बंद थी, लेकिन इलाके में खुले दो रेस्टोरेंट्स को विधायक मारवाह ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने सामने शटर डाउन कराया और ताला लगवाया.

इसके साथ ही एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने जानकारी दी की वो दिल्ली विधानसभा के अगले सत्र में नॉन वेज दुकानें और मीट की दुकानों को कावड़ और नवरात्रि के दौरान बंद करवाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे.

दरअसल, विधायक मारवाह ने पहले कावड़ यात्रा और अब नवरात्रि के दौरान दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर मीट और नॉन वेज की दुकानों को बंद करने की मांग की थी लेकिन जब सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया तो विधायक तरविंदर मारवाह से ख़ुद अभियान शुरू कर दिया और रोजाना दल-बल के साथ दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बंद कराने निकल पड़ते हैं.

 बिल में क्या करेंगे मांग?

 प्राइवेट मेंबर बिल में मांग करेंगे कि साल में दोनों बार पड़ने वाली नवरात्रि और कावड़ यात्रा के दौरान पूरी दिल्ली में मीट की दुकानें और नॉन वेज रेस्टोरेंट बंद रहें.

 'लोग सम्मान करते हैं, इसलिए बंद हैं दुकानें'

फिलहाल जंगपुरा इलाके में ज्यादातर मीट की दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद हैं जो खुले हैं, उन्हें विधायक और कार्यकर्ताओं के दबाव में शटर डाउन करना पड़ रहा है, हालांकि विधायक तरविंदर मारवाह के मुताबिक ये डर नहीं बल्कि लोग उनका सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी अपील को मानते हैं, वो तो बस नॉन वेज रेस्टोरेंट संचालकों से अपील करते हैं कि नॉन वेज दुकानें नवरात्रि तक बंद रखें. इसी वजह से आज जंगपुरा की 85 फीसदी नॉन वेज रेस्टोरेंट बंद हैं और जो खुले उन्हें ख़ुद मारवाह जाकर बंद करवा रहे हैं.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 26 Sep 2025 04:48 PM (IST)
Navratri Tarvinder Singh Marwah DELHI NEWS
Embed widget