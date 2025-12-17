दिल्ली मेट्रो के इतिहास, विकास और भविष्य को करीब से समझने के लिए दिल्ली को एक नया और अत्याधुनिक मेट्रो संग्रहालय मिल गया है. ब्लू लाइन के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने इस नए मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी संग्रहालय देखने पहुंचे और दिल्ली मेट्रो के सफर को जाना. माना जा रहा है कि 10 रुपये एंट्री फीस होगी. हालांकि अभी तक इस पर कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया गया कि दिल्ली मेट्रो संग्रहालय में मेट्रो से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी उपलब्ध है. किस तरह साल 2009 में दिल्ली मेट्रो ने अपनी यात्रा शुरू की, पहली मेट्रो सिर्फ 8 किलोमीटर के दायरे में चली और आज मेट्रो नेटवर्क करीब 400 किलोमीटर तक फैल चुका है, यह सब यहां आसान भाषा में समझाया और दिखाया गया है. मेट्रो की खासियत क्या है, किन मुश्किल हालात में इसका निर्माण हुआ और कैसे यह दिल्ली की लाइफलाइन बनी, इन सभी सवालों के जवाब संग्रहालय में मिलते हैं.

मेट्रो का बढ़ाएंगे दायरा-पंकज

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने संग्रहालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार की कोशिश है कि मेट्रो का दायरा और बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं और प्रदूषण कम करने में मेट्रो की अहम भूमिका है. अगर लोग मेट्रो और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, तो प्रदूषण के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में जीत हासिल की जा सकती है.

वही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और ईवी खरीदने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो एक ग्रीन और क्लीन मॉडल है, जो दिल्ली के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है. उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समय मेट्रो से जुड़ी कई पेमेंट क्लियर नहीं हो पाई थीं, लेकिन मौजूदा सरकार अब पिछली सरकार की बकाया पेमेंट भी रिलीज कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली में मेट्रो नहीं होती तो आज दिल्ली की सड़कों का हाल और भी बदतर होता. नए मेट्रो संग्रहालय के बनने से दिल्ली के विकास को एक नई दिशा मिलेगी और आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकेंगी कि दिल्ली मेट्रो कैसे बनी और कैसे इसने राजधानी की तस्वीर बदल दी.

गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो देश की सबसे भरोसेमंद और आधुनिक परिवहन व्यवस्था मानी जाती है. यह न सिर्फ समय को नहीं बचाती है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी भूमिका निभा रही है. नया मेट्रो संग्रहालय दिल्ली मेट्रो की इसी सफल यात्रा को आम लोगों तक सरल और सहज तरीके से पहुंचाने का प्रयास है.

दिल्ली मेट्रो संग्रहालय के मुख्य आकर्षण

बेहतर निर्माण और तेज़ कामदिल्ली मेट्रो ने अच्छी योजना, नई तकनीक और सुरक्षा के साथ निर्माण किया, ताकि लोगों को कम परेशानी हो और काम समय पर पूरा हो.

मैस्कॉट और लोगोमेट्रो का मैस्कॉट यात्रियों को सुरक्षा और सही व्यवहार के बारे में बताता है और सुरक्षित सफर का संदेश देता है.

एयरपोर्ट एक्सप्रेस मॉडलयह लाइन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट और यशोभूमि द्वारका से जोड़ती है.ट्रेनें 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं.

लॉन्चिंग गार्डर तकनीकइस तकनीक से ऊँचाई पर बने कंक्रीट हिस्सों को सुरक्षित तरीके से लगाया जाता है, जिससे काम तेज़ और सुरक्षित होता है.