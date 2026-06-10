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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात पर AAP की प्रतिक्रिया, साफ किया पार्टी का रुख

ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात पर AAP की प्रतिक्रिया, साफ किया पार्टी का रुख

Mamata Banerjee News: दिल्ली में बीते दो दिनों में कांग्रेस नेताओं और टीएमसी के नेताओं की मुलाकात हुई है. इस बीच आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 04:50 PM (IST)
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दिल्ली में ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है. आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी की टूट से बचने के लिए हो सकता है कुछ राजनीतिक दल आपस में बातचीत कर रहे हों. ये उन दोनों का आपसी मामला है. वो जो भी तय करेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं.

सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना

सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारे संस्थानों को खत्म कर दिया है. एक राजनीतिक दल के जिसके पास 42-45 फीसदी वोट शेयर आया, अगर आप उस राजनीतिक दल को खत्म कर दोगे तो आप उस 42-45 फीसदी आबादी की आवाज को खत्म कर रहे हो.

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'...फिर सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी'

आप नेता ने कहा, "आप अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दलों को खत्म कर दोगे तो लगभग आधी आबादी या मैं कह सकता हूं कि 60 फीसदी देश की आबादी की आवाज आप बंद कर रहे हो. विपक्षी दल जो उन्हें रिप्रजेंट करते थे वो उनकी आवाज थी. अगर आप उस आवाज को खत्म कर दोगे तो वो इनफॉर्मल तरीके से बाहर आएगी. वो सड़कों पर आएगी, आंदोलन के तौर पर आएगी, सोशल मीडिया पर आएगी. फिर सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी. राजनीतिक दलों को तो फिर भी आप कंट्रोल कर लेंगे लेकिन सड़क पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे."

बता दें कि मंगलवार (9 जून) को ममता बनर्जी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. वहीं बुधवार (10 जून) को टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने टीएमसी को पार्टी का वियल करने का प्रस्ताव दिया है.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 10 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Saurabh Bhardwaj DELHI NEWS
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