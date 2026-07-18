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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक मामले पर दिल्ली पुलिस की हाई लेवल बैठक, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने दिए ये सख्त निर्देश

सोनम वांगचुक मामले पर दिल्ली पुलिस की हाई लेवल बैठक, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने दिए ये सख्त निर्देश

Delhi News In Hindi: सोनम वांगचुक मामले पर दिल्ली पुलिस की उच्चस्तरीय बैठक खत्म हो गई है. स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जंतर-मंतर स्थिति और अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की जानकारी ली.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 18 Jul 2026 12:11 PM (IST)
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सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाने के मामले पर दिल्ली पुलिस की उच्चस्तरीय बैठक नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस में खत्म हो गई है. बैठक में जंतर-मंतर की मौजूदा स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था और भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई.

स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की पूरी कार्यवाही, उस दौरान हुई घटनाओं और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए.

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बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश चंद्र श्रीवास्तव, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नई दिल्ली रेंज दीपक पुरोहित, नई दिल्ली जिले के डीसीपी सचिन शर्मा, एडिशनल डीसीपी आनंद मिश्रा, स्पेशल सेल के डीसीपी मनीषी चंद्रा सहित कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने क्षेत्रीय स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट पेश की.

जंतर-मंतर पर अलर्ट, स्थिति पर नजर

दिल्ली पुलिस अब जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन और अभिजीत दीपके के नए अनशन को लेकर पूरी तरह अलर्ट है. बैठक में फैसला लिया गया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त फोर्स तैनात रहेगी. सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर भी पुलिस प्रशासन सतर्क है और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है.

बता दें कि सोनम वांगचुक 21 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी मांग पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है. पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखते हुए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.

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Published at : 18 Jul 2026 12:11 PM (IST)
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