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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 20 रुपये में फर्जी आधार-वोटर ID बनाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

दिल्ली: 20 रुपये में फर्जी आधार-वोटर ID बनाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने महज 20 रुपये में फर्जी आधार कार्ड और 15 रुपये में वोटर आईडी बनाने वाली वेबसाइट का भंडाफोड़ किया है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 12:05 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली में चल रही Special Intensive Revision (SIR) के बीच पहचान संबंधी दस्तावेजों को लेकर सुरक्षा और सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है. इसी दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने एक ऐसे ऑनलाइन रैकेट का खुलासा किया है, जहां महज 20 रुपये में आधार कार्ड और 15 रुपये में वोटर आईडी जैसे फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे. पुलिस ने खुद वेबसाइट पर डमी दस्तावेज बनवाकर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि वेबसाइट पर आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र समेत कई सरकारी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे. मामले में स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

साइबर पेट्रोलिंग के दौरान खुला राज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट नियमित साइबर पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि bkprint.in नाम की वेबसाइट पैसे लेकर फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर रही है. जांच में पता चला कि वेबसाइट के जरिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की आरसी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड समेत कई सरकारी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे.

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पुलिस ने ऐसे किया पूरे रैकेट का खुलासा

वेबसाइट की सच्चाई जानने के लिए IFSO यूनिट के एक सब-इंस्पेक्टर ने 'सतीश कुमार' के नाम से यूजर आईडी बनाई. वेबसाइट का इस्तेमाल करने के लिए पहले 100 रुपये वॉलेट में रिचार्ज किए गए. इसके बाद अधिकारी ने आधार कार्ड बनवाने के लिए नाम, पता, जन्मतिथि और फोटो जैसी जानकारी दर्ज की. वेबसाइट ने वॉलेट से 20 रुपये काटकर कुछ ही देर में आधार कार्ड जैसा दिखने वाला दस्तावेज तैयार कर दिया.

QR Code स्कैन करते ही सामने आई सच्चाई

पुलिस ने जब तैयार किए गए फर्जी आधार कार्ड पर मौजूद QR/बारकोड को स्कैन किया तो उसमें वही जानकारी दिखाई दी, जो वेबसाइट पर दर्ज की गई थी. जांच में पता चला कि यह जानकारी UIDAI के आधिकारिक डेटाबेस से नहीं, बल्कि वेबसाइट के अपने सर्वर से दिखाई जा रही थी. इससे साफ हो गया कि वेबसाइट असली जैसे दिखने वाले लेकिन फर्जी दस्तावेज तैयार कर रही थी.

15 रुपये में तैयार हो गई वोटर आईडी

जांच के दौरान पुलिस ने एक काल्पनिक EPIC नंबर और अन्य जानकारी दर्ज कर वोटर आईडी भी तैयार करवाई. वेबसाइट ने 15 रुपये लेकर असली जैसी दिखने वाली वोटर आईडी तैयार कर दी. इससे पुलिस को पुष्टि हो गई कि वेबसाइट मनचाही जानकारी के आधार पर फर्जी पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार कर रही थी.

वेबसाइट पर मिल रही थीं कई सेवाएं

FIR के मुताबिक वेबसाइट पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की आरसी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के अलावा पैन री-प्रिंट, आधार एड्रेस अपडेट, आधार-पैन लिंक, मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों से जुड़ी कई सेवाएं भी उपलब्ध थीं.

पुलिस ने क्यों बताया बड़ा खतरा?

स्पेशल सेल के मुताबिक ऐसे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल सरकारी विभागों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने, असली सरकारी दस्तावेज हासिल करने, पहचान चोरी , फर्जी पहचान , साइबर फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अपराधों में किया जा सकता है. पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित आपराधिक नेटवर्क है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है.

डिजिटल पेमेंट ट्रेल और नेटवर्क की जांच

स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस वेबसाइट के मालिकों, ऑपरेटरों और पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने में जुटी है. इसके अलावा डिजिटल पेमेंट ट्रेल, बैंक खातों और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस वेबसाइट के जरिए अब तक कितने लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाए और इस रैकेट में कौन-कौन शामिल है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 06 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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