दिल्ली में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली नगर निगम (MCD) करीब 20 साल बाद 2500 सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है. खास बात यह है कि इस बार नियुक्ति के लिए किसी थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं ली जाएगी. निगम खुद पूरी प्रक्रिया पूरी करेगा. भर्ती से जुड़ा प्रस्ताव एमसीडी सदन में पास हो चुका है. जल्द ही अखबारों में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा. इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. सबसे अहम शर्त यह है कि आवेदक कम से कम पांच साल से दिल्ली का निवासी हो.

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एमसीडी की ओर से भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद अलग-अलग जोनल कार्यालयों में आवेदन फॉर्म बांटे जाएंगे. उम्मीदवारों को खुद कार्यालय पहुंचकर फॉर्म लेना और जमा करना होगा. दस्तावेजों की जांच के बाद योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद मुख्यालय में भी सूची की दोबारा जांच होगी.

चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की कार्यक्षमता परखी जाएगी. इसके लिए शपथ दिलाने के बाद उनकी क्षमता का परीक्षण किया जाएगा. अंत में पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच पूरी होने पर नियुक्ति दी जाएगी.

भर्ती प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी

नियुक्ति में किसी तरह की गड़बड़ी या सिफारिश की गुंजाइश न रहे, इसके लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को रोस्टर के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी. एमसीडी का लक्ष्य करीब एक महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का है.

महापौर प्रवेश वाही के मुताबिक, नए कर्मचारियों की नियुक्ति से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

थर्ड पार्टी से भर्ती का फैसला बदला

पहले 2000 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए रखने की योजना थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है. निगम सीधे 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा. इससे एमसीडी पर हर साल करीब 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. फिलहाल निगम में लगभग 57 हजार सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं.

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एमसीडी सदन की बैठक में कूड़ा उठाने के बदले यूजर चार्ज वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. वहीं, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अपनी बात रखी. आप पार्षद अंकुश नरंग ने प्रदूषण के आंकड़ों में बदलाव करने के बजाय जमीन पर ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई.