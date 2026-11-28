आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक का मकसद देश में चुनावी सीटों का नए सिरे से गठन करना नहीं, बल्कि बीजेपी की चुनावी जीत का रास्ता आसान बनाना है. संजय सिंह ने असम और जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी अब इसी प्रयोग को पूरे देश में लागू करना चाहती है.

संजय सिंह ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, अगर यह बिल पास होता है. क्योंकि असली खेल तो इस परिसीमन विधेयक के पास होने के बाद शुरू होगा. वह खेल क्या होगा? यह BJP जिताओ बिल है, परिसीमन विधेयक नहीं."

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असम में 26 लाख और 14 लाख वोटरों का दिया उदाहरण

संजय सिंह ने असम में हुए परिसीमन का जिक्र करते हुए कहा, "असम और जम्मू-कश्मीर में उन्होंने जो प्रयोग किया, अब वही पूरे देश में करना चाहते हैं. असम में क्या किया? एक निर्वाचन क्षेत्र में 26 लाख वोटर कर दिए और दूसरे में 14 लाख. इसी तरह कम-ज्यादा करके पूरे असम के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया."

VIDEO | Delhi: On Delimitation Bill, AAP MP Sanjay Singh says, "It would be very unfortunate if this Bill is passed, as the real game will begin afterwards. This is a 'BJP Jitao Bill', not a Delimitation Bill. They want to replicate across the country the experiment they conducted in Assam and Jammu and Kashmir... The real game will begin with the formation of the Delimitation Commission under the supervision of Gyanesh Kumar, which may be headed by a former judge or Gyanesh Kumar himself. This will pave the way for the BJP to win elections." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026

उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए बीजेपी के विरोध में पड़ने वाले वोटों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में समेटा जा सकता है, जबकि बीजेपी समर्थक वोटों को अलग-अलग सीटों में बांटा जा सकता है.

परिसीमन आयोग के गठन पर भी उठाए सवाल

संजय सिंह ने कहा कि असली खेल विधेयक पास होने के बाद बनने वाले परिसीमन आयोग में शुरू होगा. उन्होंने कहा, "इसलिए असली खेल परिसीमन विधेयक पास होने के बाद गठित होने वाले परिसीमन आयोग में शुरू होगा. इस आयोग का गठन ज्ञानेश कुमार की देखरेख में किया जाएगा. इसमें किसी पूर्व न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जा सकता है या संभव है कि ज्ञानेश कुमार को ही इसकी जिम्मेदारी दे दी जाए."

उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के जरिए बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का रास्ता साफ करने की कोशिश की जाएगी.

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