राजधानी दिल्ली में पार्किंग की किल्लत के चलते अक्सर लोगों को परेशान होना पड़ता था, खासकर सार्वजनिक श्मशान घाटों में बड़ी दिक्कत हो जाती थी. इसी को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने ग्रेटर कैलाश और पंजाबी बाग स्थित श्मशान घाटों में पार्किंग सुविधाओं को आखिरकार जनता के लिए खोल दिया है.

लंबे समय से इन क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. निगम ने न केवल दोनों परियोजनाओं को शुरू कर दिया है, बल्कि देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर भी कड़ी कार्रवाई की है.

निगम अधिकारियों के मुताबिक अनावश्यक देरी बर्दाश्त से बाहर थी,इसलिए लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. जल्द ही और भी जगह जहां पार्किंग की किल्लत और जरुरत है उस पर काम होगा.

सुव्यवस्थित पार्किंग से मिलेगी राहत

नगर निगम दिल्ली के इन दोनों श्मशान घाट क्षेत्रों में नई पार्किंग व्यवस्था के शुभारंभ से स्थानीय निवासियों और आने-जाने वालों को वाहन पार्क करने में आसानी होगी. एमसीडी के मुताबिक, यह सुविधा भीड़भाड़ वाले इलाकों में बेहतर यातायात प्रबंधन में भी मदद करेगी.

अनिवार्य प्रक्रियाओं में विलंब से रुका था काम

इन पार्किंग परियोजनाओं को शुरू करने में देरी का मुख्य कारण कुछ अनिवार्य अनुमोदनों का लंबित रहना था. अब सभी जरूरी प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसके बाद निगम ने दोनों ही पार्किंग स्थलों को संचालन के लिए हरी झंडी दे दी.

देरी के लिए अधिकारी को मिली सज़ा

एमसीडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि परियोजना में हुई देरी पर जिम्मेदारी तय कर दी गई है. जांच में दोषी पाए गए अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. निगम ने बयान जारी कर यह विश्वास दिलाया है कि सार्वजनिक परियोजनाओं को समय पर पूरा करना उसकी प्राथमिकता है और दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.