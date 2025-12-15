दिल्ली: MCD शपथ ग्रहण समारोह, विशेष बैठक में मेयर ने दिलाई नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन में सोमवार (15 दिसंबर) को एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनिर्वाचित पार्षद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. शपथ ग्रहण मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कराई. इस अवसर पर निगम के सभी पार्षद, वरिष्ठ अधिकारी और सदन से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम का माहौल गरिमामय और अनुशासित रहा.

शपथ ग्रहण के बाद मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नवनिर्वाचित पार्षद को बधाई दी और उनसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पार्षद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करना है. मेयर ने सभी पार्षदों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करने की अपील की.

मेयर ने दी विशेष बैठक की जानकारी

मेयर ने जानकारी दी कि इस विशेष बैठक में नागरिकों के हित से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए गए. इन फैसलों का मकसद नगर निगम की कार्यप्रणाली को मजबूत करना और दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं देना है. उन्होंने कहा कि निगम का लक्ष्य साफ-सफाई, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा और पारदर्शी प्रशासन देना है.

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली नगर निगम पहले से ही शहर की सफाई, कूड़ा प्रबंधन, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पार्कों की देखरेख और सड़कों के रखरखाव जैसे कामों की जिम्मेदारी निभा रहा है. दिल्ली जैसे बड़े शहर में नगर निगम की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि सीधे आम जनता का संपर्क इसी संस्था से होता है.

मेयर ने दिलाया सफाई और बेहतर इलाज का भरोसा

मेयर ने भरोसा दिलाया कि निगम स्वच्छता अभियान, स्कूलों की गुणवत्ता सुधार, डिस्पेंसरियों में बेहतर इलाज, नालों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण जैसे कामों को प्राथमिकता देंगे. उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को समय पर सुनना और उनका समाधान करना निगम की जिम्मेदारी है.

गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम देश की सबसे बड़ी नगर निकायों में से एक है. शहर की आबादी करोड़ों में है और ऐसे में पार्षदों की भूमिका और भी बढ़ जाती है. वे अपने-अपने वार्ड में जनता की आवाज बनते हैं और समस्याओं को निगम तक पहुंचाते हैं.

विशेष बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे और जनता ने जो भरोसा उन पर जताया है, उसे कायम रखेंगे. मेयर ने कहा है कि आने वाले समय में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे.