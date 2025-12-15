दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास के आदेश

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी (AQI) को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने सोमवार (15 दिसंबर) को आदेश जारी कर नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के सभी छात्रों के लिए स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई पर रोक लगा दी है. जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त (एडेड) और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में ही चलेंगी. यानी छोटे बच्चों को अब स्कूल नहीं बुलाया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहे, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो. साथ ही, यह जानकारी तुरंत अभिभावकों और बच्चों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाएं पहले से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चलती रहेंगी. इस संबंध में 13 दिसंबर 2025 को जारी सर्कुलर के निर्देश लागू रहेंगे.