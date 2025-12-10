हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बदला लेने के लिए भेजे थे बम की धमकी वाले मेल, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बदला लेने के लिए भेजे थे बम की धमकी वाले मेल, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन उत्पीड़न और धमकी भरे फर्जी ईमेल भेजने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया. मामला लड़की से दोस्ती और व्यक्तिगत विवाद से जुड़ा था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 10 Dec 2025 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक संवेदनशील मामले को सुलझाते हुए आरोपी अभय शी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर दिल्ली और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नरों के ऑफिस में धमकी भरे ईमेल भेजने का आरोप है. मामला 7 दिसंबर 2025 का है जब पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के ऑफिस में एक धमकी भरा ईमेल आया. ईमेल भेजने वाला खुद को किसी प्रतिबंधित संगठन से जोड़कर पेश कर रहा था और पैसे की मांग भी कर रहा था.

जांच शुरू होते ही तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से मोबाइल नंबर का पता लगाया गया और उसका उपयोगकर्ता मोहित को गुरुग्राम से पकड़ा गया. मोहित ने बताया कि वह खुद पिछले कुछ समय से ऑनलाइन धमकियों, स्पैम कॉल और नकली ईमेल्स का शिकार हो रहा है.

पकड़े गए मोहित ने खोला राज

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान मोहित ने बताया कि उसे धमकियां भेजने वाला कोई अभय नाम का युवक है. पुलिस ने अभय शी को दिल्ली के सैक्टर-उलाजाब, साकेत से गिरफ्तार किया. पूछताछ में अभय ने कबूल किया कि वह मोहित से व्यक्तिगत विवाद के कारण यह ऑनलाइन उत्पीड़न कर रहा था.

उसने कई नकली ईमेल ID बनाकर CP दिल्ली और बेंगलुरु को धमकी भरे ईमेल भेजे. इसके अलावा, राजस्थान पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी भेजी और कई नकली साइबर शिकायतें भी मोहित के नाम से दर्ज करवाईं.

बदला लेने की योजना सामने आई

दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभय ने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए यह सब किया था. पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है और फोरेंसिक जांच जारी है. शुरुआती जांच में पता चला कि मोबाइल की काफी डेटा डिलीट कर दी गई थी. मामले का मुख्य कारण ऑनलाइन रिवालरी और लड़की को लेकर व्यक्तिगत विवाद बताया गया है.

अभय ने मोहित को सजा देने और उसे बदनाम करने के लिए यह कार्रवाई की. अभय शी, जो बीसीए के छात्र हैं और जमशेदपुर के रहने वाले हैं, पहले साकेत में नौकरी कर चुके हैं और अब फ्रीलांसिंग में वेब डेवलपर हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है.

Published at : 10 Dec 2025 02:56 PM (IST)
Cyber Crime DELHI NEWS DELHI POLICE
